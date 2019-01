"Ein historisches Ereignis, bei dem Gott mit uns war", sagt Präsident Poroschenko

KIEW / MOSKAU. Die ukrainische Orthodoxie feierte zu Weihnachten ihre Unabhängigkeit von Moskau.

Mit dieser Schriftrolle feierten der ukrainische Staatspräsident Poroschenko und der Metropolit Epiphanius die Unabhängigkeit ihrer neuen orthodoxen Kirche. Bild: APA/AFP/SERGEI SUPINSKY

Die Mienen des Staatschefs und des Kirchenfürsten waren feierlich wie die Chorgesänge. Gestern trugen der ukrainische Präsident Petro Poroschenko und Metropolit Epiphanius, das Haupt der neuen "Orthodoxen Kirche der Ukraine" (OKU), gemeinsam eine Schriftrolle in die Kiewer Sophienkathedrale. Es war die Urkunde, laut der die OKU autokephal, also eigenständig geworden ist. Am Vortag hatte der Patriarch Bartholomäus von Konstantinopel das Dokument den beiden in Istanbul überreicht.

Ein Politikum, schon weil in der Ukraine im März Präsidentschaftswahlen anstehen. Und weil Amtsinhaber Poroschenko laut Umfragen noch immer 2,3 Prozent hinter seiner ärgsten Konkurrentin Julia Timoschenko zurückliegt. Um sie aufzuholen, bemüht er seit Wochen den lieben Gott. So bezeichnete er die Autokephalie für die ukrainische orthodoxe Kirche als "großes historisches Ereignis, währenddessen Gott mit uns war und wir mit Gott waren".

Ein brisantes Politikum

Ein Politikum ist die Autokephalie aber auch, weil sie bedeutet, dass die OKU nicht mehr der russisch-orthodoxen Kirche unterstellt ist. Deren Moskauer Patriarch Kirill schimpfte über "absurdes Theater" und warf Poroschenko nicht zu Unrecht vor, dieser missachte gegen alle europäischen Werte die Trennung von Kirche und Staat, mische sich grob und schamlos in das geistliche Leben ein. Der ukrainische Metropolit Epiphanius bedankte sich in Istanbul artig für "die Unterstützung unseres Präsidenten".

Aber auch der Russe Kyrill ist bekannt für fehlende Distanz zur staatlichen Obrigkeit. So bezeichnete er Putin vor den Präsidentschaftswahlen als den "Kandidaten mit den natürlich größten Chancen". Proteste der Opposition kommentierte er mit den Worten, die Gläubigen sollten lieber beten. Obwohl oder vielleicht weil die orthodoxe Kirche von der Sowjetmacht über 70 Jahre verfolgt wurde, haben ihre Würdenträger eine Kultur entwickelt, die statt Zivilcourage Gehorsam gegenüber der staatlichen Obrigkeit vorsieht. In Russland wie in der Ukraine.

Die Autokephalie der Ukrainer ist auch deshalb brisant, weil das Land schon 1991 unabhängig wurde, Moskau aber theologisch weiter die Oberhoheit in der Ukraine beansprucht. Kyrill bezeichnet die neue OKU als eine "Gruppe von Kirchenspaltern", nennt die russlandtreue "Ukrainische Orthodoxe Kirche des Moskauer Patriarchats" (UOKMP) dagegen einen "gesegneten Organismus".

Moskaus Einfluss bleibt groß

Seit dem Anschluss der Krim an Russland 2014 befinden sich die Ukraine und Russland im Kriegszustand. Die moskautreue UOKMP aber stellt den Konflikt als rein ukrainischen Bürgerkrieg dar. So organisierte die UOKMP "allukrainische Friedensmärsche" nach Kiew, die die Öffentlichkeit als prorussischen Propagandakreuzzug wahrnahm. Von über 1000 UOKPM-Gemeinden sind bisher nur 40 zur OKU übergewechselt. Je mehr die Moskauer Linie halten, umso größer bleibt Russlands Einfluss.

