Ein Auftragsmord als eine Art "Betriebsunfall"

RIAD. Um den Schaden zu begrenzen, streut Saudi-Arabien eine fragwürdige Erklärung im Fall Khashoggi.

US-Außenminister Pompeo reiste zu König Salman, um den Fall zu besprechen. Bild: afp

Das saudische Königshaus will mit einem abstrusen Teilgeständnis im Fall Khashoggi den angerichteten Imageschaden begrenzen und erhält dabei offenbar Rückendeckung aus Washington.

Nicht einmal die Verbündeten in den USA wollen glauben, dass der Journalist Jamal Khashoggi am 2. Oktober das saudische Generalkonsulat in Istanbul lebend verlassen hat, wie Riad dies bis heute gebetsmühlenartig beteuert. Um den immensen Imageschaden zumindest zu begrenzen, müsste Riad daher eine glaubwürdigere Version der Ereignisse präsentieren. Das ist bisher nicht geschehen. Nach Informationen von CNN und Al Dschasira plant Riad jedoch, den Mord an dem prominenten Journalisten als eine Art Versehen oder "bedauerlichen Betriebsunfall" darzustellen.

Der Saudi sei während einer zu forsch geführten Befragung kollabiert und dann "völlig unerwartet gestorben". Das "außer Kontrolle geratene Interview" sei ohne Genehmigung aus Riad geführt worden. Die Verantwortlichen würden zur Rechenschaft gezogen.

Die 14 saudischen Geheimpolizisten sowie der Forensiker, die vor der Ermordung des 59-jährigen Journalisten nachweislich extra nach Istanbul eingeflogen wurden, fehlen in der revidierten Geschichte aus 1001 Nacht. Die mutmaßlichen Mörder müssen, der Glaubwürdigkeit halber, vermutlich noch "integriert" werden, weshalb die "überarbeitete Version" der Legende noch auf sich warten lässt.

Trotzdem kann sich der US-Präsident offenbar mit einem Teilgeständnis der Saudis anfreunden. Der saudische König habe im Telefongespräch mit ihm angedeutet, dass "boshafte Killer" am Werk gewesen seien. Salman, so Donald Trump weiter, habe ihm ganz "entschieden" versichert, "von nichts gewusst zu haben".

Was vermutlich sogar stimmt. Denn nicht der demente Saudi-König, sondern dessen Lieblingssohn und Kronprinz Mohammed bin Salman hält in Riad das Heft in der Hand. Fast alle Experten gehen fest davon aus, dass er auch die Ermordung von Jamal Khashoggi befohlen hat. "MBS war geradezu besessen von dem Gedanken, mit Khashoggi auch das letzte Schwergewicht unter den Regimekritikern zu liquidieren", sagte ein in Beirut akkreditierter Diplomat. (Wrase)

