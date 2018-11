EU leitet Strafverfahren gegen Italien ein

ROM / BRÜSSEL. "Schwerwiegender Verstoß" beim Budget.

EU-Kommissar Valdis Dombrovskis Bild: APA/AFP/JOHN THYS

Der Budgetstreit mit Italien geht in die nächste Runde: Die EU-Kommission will ein Defizitverfahren starten. Brüssel teilte gestern mit, die Analyse lege nahe, dass das Schuldenstandskriterium im Sinne des Vertrags und des Stabilitätspaktes "als nicht erfüllt angesehen werden sollte und ein Defizitverfahren auf Grundlage des Schuldenstandes angebracht ist". Das Verfahren könnte Strafen in Milliardenhöhe nach sich ziehen.

Im Falle Italiens liege ein besonders schwerwiegender Verstoß gegen den Stabilitäts- und Wachstumspakt vor, betonte die EU-Kommission. Mit einem Schuldenstand von 131,2 Prozent des BIP im Jahr 2017 (also 37.000 Euro pro Einwohner) liege der öffentliche Schuldenstand Italiens über dem im Vertrag festgelegten Referenzwert.

Roms Budgetplan "könnte das Land wie einen Schlafwandler in die Instabilität laufen lassen", warnte Kommissions-Vizepräsident Valdis Dombrovskis.

