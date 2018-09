EU lässt Vorschlag für ehrgeizigeres Klimaziel 2030 fallen

Warum?



Ist es:



gemeingefährliche Ignoranz,

Denken in Legislaturperioden,

reiner Egoismus,

das vermeintliche Recht auf ein Leben in Verschwendung

und gleichzeitig dieses anderen Menschen der Welt nicht gönnen,

konservatives Denken,

Festhalten an Systemen, die nicht funktionieren,

eine rein Gewinn orientierte Ökonomie,

der Moral, Anstand und Verantwortung für die Welt entglitten sind,

Unbewusstheit über das Ausmaß der Zerstörung der Erde,

fatale Gläubigkeit,

an Neoliberalismus oder andere falsche Götter,

kollektiver, absichtlicher Selbstmord auf Raten,

oder ist es simpel



darwinistische Dummheit?