EU: Macron fordert doppelte Anstrengungen

PARIS. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat die EU-Partner zu deutlich größeren Reformbemühungen aufgerufen.

Emmanuel Macron Bild: APA/AFP/POOL/PHILIPPE WOJAZER

"Wir müssen unsere Anstrengungen verdoppeln", sagte Macron am Montag in einer Rede vor den französischen Botschaftern in Paris. Knapp ein Jahr nach seiner Europarede an der Pariser Sorbonne kündigte er "neue Initiativen" und "neue Allianzen" an. Als ein Beispiel nannte er eine engere Zusammenarbeit in der Sicherheits- und Verteidigungspolitik. "Europa kann seine Sicherheit nicht mehr den Vereinigten Staaten überlassen", sagte er. Deshalb müsse die EU ihre Interessen selbst vertreten. Nötig sei eine Zusammenarbeit mit europäischen Partnern "im weiteren Sinne, darunter auch Russland", ist Macron überzeugt.

