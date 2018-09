EU-Luftverschmutzung: 400.000 Tote pro Jahr

BRÜSSEL. Der EU-Rechnungshof schlägt Alarm: In den Staaten der Union sterben jährlich 400.000 Menschen an den Folgen von Luftverschmutzung – zehnmal mehr als im Straßenverkehr.

Die Behörde fordert von der EU-Kommission mehr Geld für den Luftschutz und eine Verschärfung der Schadstoffgrenzwerte. Nicht nur das menschliche Leid, auch der volkswirtschaftliche Schaden ist enorm. 300 Milliarden Euro Kosten verursachen durch Luftschadstoffe ausgelöste Erkrankungen jedes Jahr in den 28 Mitgliedsländern, sagt Janusz Wojciechowski, der die Prüfung des EU-Rechnungshofes geleitet hat. Demgegenüber stehen laut dem früheren polnischen EU-Parlamentarier gerade einmal 1,8 Milliarden Euro, die Brüssel in den vergangenen sieben Jahren in Maßnahmen zur Verbesserung der Luft gesteckt habe. "Unser Bericht zeigt, dass in der EU nicht genug gegen Luftverschmutzung getan wird", sagt Wojciechowski .

Feinstaub, Stickstoffdioxid und bodennahes Ozon seien diejenigen Luftschadstoffe, die die meisten frühen Todesfälle verursachen würden, auch seien Menschen in städtischen Gebieten besonders gefährdet. Vor allem in den osteuropäischen Ländern sei die gesundheitliche Belastung für die Menschen besonders hoch, so sei diese etwa in Bulgarien, Tschechien, Lettland und Ungarn schwerwiegender als in China und Indien.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema