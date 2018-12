EU-Gipfel: Einigung auf Eurozonen-Budget und viel Lob für Kurz

BRÜSSEL. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) zieht eine positive Bilanz des österreichischen EU-Vorsitzes. Auch von der EU gibt es Lob für Österreich. Am Freitag haben die EU-Staaten ein Reformpaket zum Schutz der Eurozone vor künftigen Finanzkrisen verabschiedet.

Viel Lob für Sebastian Kurz Bild: BKA

Es seien in einem intensivem halben Jahr 35 Triloge mit dem EU-Parlament geführt und 60 Einigungen im Rat erzielt worden.

Zur EU-Grenzschutzagentur Frontex sagte Kurz, die personelle Aufstockung werde leider von einigen Mitgliedstaaten blockiert. Er sei froh, dass die illegale Migration um 95 Prozent zurückgegangen sei, die zentrale Mittelmeerroute sei "de facto geschlossen". Heute würden wesentlich weniger Menschen im Mittelmeer sterben als 2015 und 2016.

Zur Wettbewerbsfähigkeit habe es Beschlüsse zum digitalen Binnenmarkt gegeben und auch Fortschritte beim mehrjährigen EU-Finanzrahmen. Zum Westbalkan sagte Kurz, es gebe eine neue Dynamik, mehrere Kapitel mit den Kandidaten konnten eröffnet werden.

Zum Brexit bekräftigte Kurz, er hoffe, dass der "gute Deal" zwischen der EU und Großbritannien Zustimmung im britischen und im europäischen Parlament finde.

Im Bereich Sicherheit nannte Kurz die EU-Erklärung zum Kampf gegen Antisemitismus. Es sei "sehr besorgniserregend, dass sich Juden nicht mehr sicher fühlten und Europa in Richtung Israel verlassen.

Lob für Österreich

EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat den österreichischen Ratsvorsitz in teils hohen Tönen gelobt. Juncker sagte, Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) habe "konsequent, umsichtig, zuhörend und einfühlend" gearbeitet. "Das kann man nicht von allen Vorsitzen sagen. Aber diesmal war das so".

Er habe im Europäischen Parlament zwar viel Kritik an die Adresse des österreichischen Ratsvorsitzes gehört, "heute im Rat gab es nur Lob. Alle 27 haben den Kanzler und die österreichische Regierung in all ihren Varianten gelobt. Es hat auch vielerorts Fortschritte gegeben", so Juncker.

Tusk sagte, er bedanke sich "bei Kurz für die sehr energische und fokussierte österreichische Präsidentschaft. Die Ergebnisse sprechen für sich selber. Es gibt weniger illegale Migration nach Europa". Es seien hier auch Gespräche mit Ägypten und der Arabischen Liga aufgenommen worden. Fortschritte habe es auch bei der inneren Sicherheit und dem EU-Haushalt gegeben, so Tusk.

Juncker sagte, er sei sehr zufrieden über die künftige Finanzplanung, die Österreichs Ratsvorsitz erarbeitet habe. Noch nie habe eine Kommission ihre Vorschläge so früh vorgelegt "und noch nie hat ein Ratsvorsitz so schnell gearbeitet".

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel hat sich nach dem EU-Gipfel für die Arbeit des österreichischen Ratsvorsitzes am mehrjährigen Finanzrahmen "ganz herzlich bedankt". Österreich habe die Verhandlungsbox erstellt, die die Struktur für die Haushaltsplanung festlege.

Daran werde man weiterarbeiten. Dann werde auch der Punkt kommen, über die Größenordnung des Haushalts zu sprechen. Jedenfalls hätten die Debatten gezeigt, dass die Vorstellungen der Nettozahler und jener, die mehr auf Struktur- und Kohäsionsfonds angewiesen seien, "noch weit auseinandergehen".

Die britische Premierministerin Theresa May hat Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und die österreichische EU-Ratspräsidentschaft für die konstruktive Rolle beim Brexit gelobt. Kurz sei "sehr hilfreich" mit seinem positiven Ansatz in den Verhandlungen gewesen, sagte May nach dem EU-Gipfel am Freitag in Brüssel.

Kurz wolle, dass es für beide Seiten einen guten Deal gebe. Österreich habe "eine sehr gute Präsidentschaft" hingelegt, sagte May. "Er war sehr positiv", sagte sie über Kurz.

Reformpaket zum Schutz vor Finanzkrisen verabschiedet

Trotz Bedenken einiger Mitgliedstaaten haben Europas Staats- und Regierungschefs Pläne für einen Haushalt der Eurozone auf den Weg gebracht. Sie erteilten bei ihrem Gipfel am Freitag den Finanzministern ein Mandat, weiter an dem ursprünglich von Frankreichs Präsident Emmanuel Macron geforderten Vorhaben zu arbeiten.

Grünes Licht gaben die Staats- und Regierungschefs auch für eine Stärkung des Euro-Rettungsfonds ESM und ein milliardenschweres Sicherungsnetz zur Abwicklung von Pleitebanken.

Macron dringt als Teil seiner europäischen Reformagenda seit 2017 auf ein eigenes Eurozonen-Budget. Nach langem Ringen einigten sich Deutschland und Frankreich jüngst in einem gemeinsamen Vorschlag auf eine deutlich abgespeckte Variante. Sie soll nun innerhalb des EU-Haushaltes angesiedelt werden. Dies war Basis des Gipfelbeschlusses.

"Viele haben das vor einem Jahr für unmöglich gehalten", sagte Macron. Nun sei das Vorhaben erstmals auf EU-Ebene gebilligt worden. Er räumte ein, dass er sich nicht mit dem Vorhaben durchsetzen konnte, dem Budget auch die Möglichkeit zur Stabilisierung von wirtschaftlich schwächelnden Staaten zu geben.

Zweck des Eurozonen-Haushaltes sei es, die wirtschaftliche Annäherung zwischen den Mitgliedstaaten und die Wettbewerbsfähigkeit zu stärken, sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel. Sie verwies darauf, dass es bei der Vorbereitung des Beschlusses durch die Finanzminister "lange und durchaus kontroverse Diskussionen gegeben" habe. Die Minister sollen laut Gipfelbeschluss nun "Design, Modalitäten der Einführung und Zeitplan" auszuarbeiten. Ziel ist eine Einigung bis Juni 2019.

Hier dürfte es noch weitere Diskussionen geben. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) machte bei dem Gipfel klar, dass er "kein Freund des Eurozonen-Budgets" sei. "Das würde die Steuerzahler nur sehr viel Geld kosten", sagte Kurz. Auch die Niederlande und das Nicht-Euro-Land Polen gelten als Kritiker.

Wie groß das Budget wird, soll erst bei den Verhandlungen über den nächsten mehrjährigen EU-Finanzrahmen für 2021 bis 2027 entschieden werden. Hier ist eine Einigung im Herbst 2019 angestrebt. Das Volumen dürfte aber deutlich geringer ausfallen als die von Macron ursprünglich geforderten mehreren hundert Milliarden Euro. Merkel hatte im Juni gesagt, sie könne sich eine Summe "im unteren zweistelligen Milliardenbereich" vorstellen.

Als Reaktion auf die Finanz- und Schuldenkrise soll der Euro-Rettungsfonds ESM nach den Gipfelbeschlüssen ausgebaut werden. Er arbeitet künftig enger mit der EU-Kommission bei der Bewertung der Wirtschafts- und Finanzlage der Mitgliedstaaten zusammen und soll eine größere Rolle bei der Überwachung von Krisenprogrammen spielen. Entsprechende Zusätze zum ESM-Vertrag sollen bis Juni 2019 vorbereitet sein.

Zur Abwicklung von Pleitebanken wollen die Staats- und Regierungschefs einen milliardenschweren Fonds mit Geldern der Mitgliedstaaten beim ESM einrichten. Dieser soll als "Letztsicherung" dienen, wenn ein von den Banken selbst gespeister Topf mit einem Volumen von 55 Milliarden Euro nicht mehr ausreicht. Im Gespräch sind weitere 60 Milliarden Euro.

Dieser so genannte backstop soll das Vertrauen in den Bankensektor stärken und Kettenreaktionen in der Finanzbranche verhindern. Er ist bisher ab 2024 geplant. Er könnte nach den Gipfelbeschlüssen auch früher kommen, wenn es im Jahr 2020 genügend Fortschritte bei der Reduzierung von Risiken bei den Banken gibt.

