EU-Außenministerrat in Wien - Kneissl: Müssen viel mutiger sein

WIEN. Einen Tag vor Beginn des informellen EU-Außenministertreffens in Wien hat Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) mehr Mut bei politischen Entscheidungsprozessen gefordert.

Außenministerin Karin Kneissl (FPÖ) im Rahmen eines informellen Außenministerrates in Wien. Bild: APA

Sie werde manchmal ungeduldig, wenn sie sehe, dass ständig nur die schon bekannten Standpunkte wiederholt würden, sagte Kneissl bei einer Veranstaltung zum Schutz von Menschenrechtsaktivisten von Amnesty International am Mittwoch.

Sie vermisse bei solchen Treffen oft den Mut, vor allem, wenn es um konkrete Entscheidungen gehe, so Kneissl. "Wir müssen noch viel mutiger sein." Die Botschaft der Menschenrechtsorganisation an die EU-Außenminister, die am Donnerstag und Freitag in Wien zusammenkommen, solle deshalb sein, sich ein Beispiel an den "Menschenrechtsverteidigerinnen" zu nehmen und "ein bisschen mutiger" zu sein, schlug die Ministerin vor.

Im Haus der Europäischen Union in Wien brachte Amnesty International unter dem Motto "Defending Women - Defending Rights" internationale Menschenrechtsaktivistinnen zusammen, die von ihren Erlebnissen, Erfahrungen und ihrer Arbeit berichteten. "Wir leben in einer Zeit, in der diejenigen, die es wagen, die Rechte der Menschen einzufordern, ins Visier genommen und angegriffen werden, anstatt geschützt und unterstützt zu werden", gab Amnesty-Österreich Geschäftsführerin Annemarie Schlack zu bedenken. Der "Raum für die Zivilgesellschaft" schrumpfe, nicht nur in Ländern wie Saudi-Arabien, der Ukraine oder den Philippinen, sondern auch in der EU. Angesichts zunehmender Übergriffe forderte Amnesty mehr Schutz und Unterstützung für die Aktivisten.

Die Außenminister der EU-Mitgliedsstaaten kommen am Donnerstag und Freitag zu informellen Beratungen im Rahmen des österreichischen EU-Ratsvorsitzes in Wien zusammen. Themen sind die Konflikte im Jemen, Libyen oder Syrien, ebenso wie die Aufrechterhaltung des Iran-Atomabkommens, der Nordkorea-Konflikt und transatlantische Beziehungen. Beschlüsse sind bei diesen informellen Sitzungen nicht vorgesehen.

EU-Vorsitz - Mogherini zu Syrien: "Kein Kriegsende in Sicht"

Nach Einschätzung der EU-Außenbeauftragten Federica Mogherini ist in Syrien noch kein Friede in Sicht. Der Krieg sei dann vorbei, wenn alle Syrer in ein sicheres und freies Land - im demokratischen Sinne - zurückehren könnten, betonte Mogherini am Donnerstag in Wien. "Das wäre das Kriegsende, und ich befürchte, davon sind wir noch weit entfernt."

Mogherini zeigte sich "sehr besorgt" über die Entwicklungen um Idlib. Die syrische Armee steht vor den Toren der Rebellenhochburg im Nordwesten des Landes. Im Rahmen des informellen EU-Außenministerrats unter dem Vorsitz Mogherinis am Donnerstag und Freitag in Wien steht das Thema Syrien ebenfalls zur Debatte.

Video: EU-Außenminister in Wien - Nahost, Transatlantik und Westbalkan

EU-Vorsitz - Moavero Milanesi: "Wir fordern wirkliche Solidarität"

Der italienische Außenminister Enzo Moavero Milanesi hat vor dem informellen EU-Außenministerrat in Wien eine "wirkliche Solidarität und Respekt" der anderen EU-Länder gegenüber Italien gefordert. Er zeigte sich vorsichtig zuversichtlich, dass es eine Lösung im Streit um die Aufnahme von Flüchtlingen geben könne.

"Wir hoffen immer noch, dass es Solidarität der EU-Länder geben wird", so der italienische Außenminister bei einer Pressekonferenz in der OSZE unmittelbar vor Beginn des Außenministerrats nebenan. Dort will Moavero Milanesi erreichen, dass nicht mehr alle im Mittelmeer geretteten Flüchtlinge automatisch nach Italien gebracht werden, sondern nach einem Rotationsprinzip auch in Häfen anderer Länder. "Das heißt nicht, dass jedes Schiff in einen anderen Hafen gebracht wird", so Moavero Milanesi. Es könnten die Schiffe der EU-Marinemission "Sophia" auch in einem Land landen und dann sofort weiterverteilt werden, zeigte sich der italienische Außenminister kompromissbereit.

Angesprochen auf den Vorschlag von Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP), die Häfen der europäischen Staaten für gerettete Bootsflüchtlinge zu schließen und diese direkt nach Nordafrika zu bringen, meinte der italienische Außenminister, es liege an der europäischen Verantwortung zu entscheiden, wohin die Migranten gebracht würden. "Wenn man alle an einen Ort bringt, dann wird dieser sehr schnell überfüllt sein", so Moavero Milanesi weiter. Dadurch käme es zu Sicherheitsproblemen und auch die rasche Prüfung der Asylanträge und die gesundheitliche Versorgung der Flüchtlinge könne nicht garantiert werden. "Daher müssen wir die Menschen verteilen, bevor sie ihren Asylantrag stellen", sagte er.

Moavero Milanesi forderte vermehrte Anstrengungen der EU, um Fluchtursachen zu bekämpfen. In den Herkunftsländern der Flüchtlinge müssten die wirtschaftliche und soziale Situation verbessert werden, sagte er.

Video: EU-Verteidigungsminister in Wien: "Einigkeit bei Mission Sophia"

