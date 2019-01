Dreckige Parks und abgesagte Hochzeiten

WASHINGTON. Kein Ende des Stillstands in Amerika: Der Streit um die Mauer geht in die nächste Runde.

Nancy Pelosi will nicht nachgeben. Bild: Reuters

Der Streit um Donald Trumps umstrittene Mauer an der Grenze zu Mexiko legt Washington inzwischen seit zwei Wochen lahm. Die Folgen machen sich allmählich überall bemerkbar. Doch ein Kompromiss zwischen den Demokraten, die inzwischen die Mehrheit im Repräsentantenhaus erlangt haben, und der Regierung des US-Präsidenten ist nicht in Sicht.

Während Trump auf der Freigabe von Milliardensummen für den Bau seiner Mauer beharrt, lassen die Demokraten mit ihrer neuen Mehrheit im Repräsentantenhaus die Muskeln spielen. Sie brachten in der Kammer einen eigenen Budgetentwurf ohne Gelder für eine Mauer durch, der angesichts des Widerstands im republikanisch dominierten Senat und von Trump keine Aussicht auf Annahme hat. "Wir machen keine Mauer", zeigte sich die frisch gewählte Präsidentin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, aber kämpferisch.

"The wall is coming", unterstrich Trump unterdessen auf Twitter die Bedeutung der Mauer für die Sicherheit der US-Bürger. Sein Veto gegen den Budgetentwurf galt gestern als sicher. Damit dürfte auch der "Shutdown" in die Verlängerung gehen. Aufgrund der Budgetsperre sind Hunderttausende Regierungsbedienstete bereits seit 14 Tagen in Zwangsurlaub oder müssen vorerst ohne Gehalt arbeiten.

Parks verdrecken, Museen und Büchereien schließen. Paare müssen ihre Hochzeit verschieben, weil das Rathaus die Standesbeamten nach Hause geschickt hat. In manchen Regionen bekommen Amerikas Ureinwohner Probleme, ihre Kliniken zu betreiben – denn sie erhalten dafür aufgrund alter Deals mit dem Staat öffentliche Gelder. Und auch für Start-ups wird der Shutdown zunehmend zum Problem: Die Small Business Administration, eine Behörde, die kleinere und mittlere Unternehmen unterstützt, kann derzeit keine Darlehen vergeben. Zudem leidet die Forschung. Denn auch staatliche Labors bleiben geschlossen, solange sich Trump und die Demokraten nicht einigen.

Allein in diesem Jahr und in Trumps Amtszeit ist es schon der dritte "Shutdown". Ende Jänner hatte der Stillstand wenige Tage gedauert, Anfang Februar waren es nur wenige Stunden. Die längste Haushaltssperre hatte über den Jahreswechsel 1995/1996 eine Dauer von mehr als 20 Tagen.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema