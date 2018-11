Donald Trumps absurde Theorie zur Feuer-Hölle in Kalifornien

US-Präsident Donald Trump hat bei seinem Besuch im von schweren Waldbränden heimgesuchten Kalifornien auf Finnland verwiesen. Dort würden Wälder „gerecht und geputzt“, um Brände zu vermeiden. Dies soll ihm der finnische Staatspräsident verraten haben. Die Worte des mächtigen US-Sprachakrobaten:

«You gotta take care of the floors. You know the floors of the forest, very important ... I was with the President of Finland ... he called it a forest nation and they spent a lot of time on raking and cleaning and doing things and they don't have any problem.»

Donald Trump