Die Wut der Frauen auf Donald Trump könnte die Wahl entscheiden

Vor allem Frauen mit Uni-Abschluss wenden sich in Scharen von den Republikanern ab.

Die Unzufriedenheit der Frauen hat eine Rekordzahl an Kandidatinnen für den Kongress hervorgebracht: Die Demokratin Jennifer Wexton hat gute Chancen. Bild: Reuters

Jennifer Wexton verspürt auf der Zielgeraden des Wahlkampfs im 10. Kongressbezirk von Virginia kräftigen Rückenwind. Umfragen sehen sie nicht nur ein paar Punkte, sondern zweistellig vor der Amtsinhaberin Barbara Comstock, einer moderaten Republikanerin, die seit 2014 den vielleicht wackligsten aller Wahlbezirke in dem Wechsel-Wählerstaat repräsentiert. Nach dem Grund muss gar nicht lange gesucht werden. Er springt aus allen Umfragen der Zwischenwahlen zum Kongress am 6. November heraus. Frauen mit Hochschulabschluss wenden sich in Scharen von den Republikanern Donald Trumps ab. Im Schnitt halten die Demokraten bei dieser Gruppe einen Vorsprung von 27 Prozentpunkten.

"Diese Wählergruppe macht den entscheidenden Unterschied aus", sagt Quentin Kidd von der Christopher-Newport-Universität. "Diese Frauen haben die Nase voll von Donald Trump." Zum Beispiel Krystal Wrenn, die zum ersten Mal in ihrem Leben ein politisches Werbeplakat in ihrem Garten aufgestellt hat. Sie gehört zu den Frauen, die sich vom Sexismus des Präsidenten abgestoßen fühlen, mit wachsendem Ärger der #MeToo-Bewegung folgten und wütend sind, wie die Republikaner den wegen sexueller Übergriffe beschuldigten Richter Brett Kavanaugh durch den Kongress paukten.

Die Demokratin Wexton lässt keine Gelegenheit aus, Comstock mit dem ungeliebten Präsidenten in Verbindung zu bringen. Ein endlos wiederholter Werbespot erinnert daran, wie oft die Abgeordnete Trump bei Abstimmungen unterstützt hat. Eine Vorhaltung, die in der griffigen Namensgebung "Trump-stock" mündet.

Was den Republikanern nach Ansicht von Analysten ernste Sorgen bereiten muss, ist der Einbruch bei der Unterstützung der Stammwähler-Gruppe der weißen Wählerinnen. Diese hatten Trump 2016 insgesamt noch mit 52 Prozent unterstützt; darunter immerhin auch 44 Prozent weiße Akademikerinnen.

Folgen der #Me-Too-Bewegung

Tina Fey nahm das seinerzeit zum Anlass, sich zu erkundigen, ob gebildete Amerikanerinnen tatsächlich "wieder Heim- und Gartenfernsehen schauen wollen". Die Satirikerin warnte davor, die politischen Entwicklungen einfach nur zu ignorieren. "Das wird euch eines Tages einholen." Die #MeToo-Bewegung, der Streit um Kavanaugh, die Zwangstrennung von Babys und Kleinkindern von ihren Müttern an der Grenze zu Mexiko und Trumps fortgesetzte Beleidigung von Frauen als "Pferdegesichter" und schlimmere Aussagen bewahrheiteten die Prophezeiung Feys schneller als gedacht.

Eine über Jahrzehnte kultivierte Mehrheit unter verheirateten Frauen im suburbanen und ländlichen Amerika droht den Republikanern bei diesen Kongresswahlen erstmals den Rücken zu kehren. In aktuellen Umfragen geben 57 Prozent der verheirateten Frauen und 62 Prozent insgesamt ihr Missfallen über die Amtsführung des Präsidenten an. Das "Zentrum für amerikanische Frauen und Politik" an der Rutgers-Universität in New Jersey fand in einer Studie heraus, dass die beim "Marsch der Frauen" massenhaft in Erscheinung getretene Unzufriedenheit der Frauen eine Rekordzahl an Bewerberinnen für den Kongress hervorgebracht hat. So kandidieren für die 435 Sitze des Repräsentantenhauses 234 Frauen. Für die 35 Sitze im Senat, die diesmal besetzt werden, treten 22 Kandidatinnen an. Eine Rekordzahl.

Ein "Jahr der Frauen"

"Die Republikaner müssen bei diesen Midterms über den Geschlechter-Graben besorgt sein", räumt die republikanische Strategin Christine Matthews ein. Denn Frauen gehen seit Gedenken verlässlicher und in größerer Zahl wählen. Es gebe gerade unter Akademikerinnen einen Trend weg von den Republikanern. "Ich fürchte, das wird so bleiben."

Davon profitieren könnten die beiden Kandidatinnen für den Senat, Jacky Rosen in Nevada und Kyrsten Sinema in Arizona. Sie haben die besten Aussichten, für die Demokraten Sitze im Senat hinzuzugewinnen. Zusammen mit Jennifer Wexton haben sie die Chance, die Midterms zu einem "Jahr der Frauen" zu machen, das das Gesicht des Kongresses auf Dauer verändern wird.

