Die Labour-Partei erwägt ein zweites "Brexit"-Referendum

Die britische Arbeiterpartei hält in Liverpool ihren Parteitag ab, zentrales Thema beim viertägigen Treffen ist der geplante EU-Austritt.

Jeremy Corbyn präsentiert die Labour-Partei als „Regierung im Wartestand“ Bild: AFP

Wenn die Parteimitglieder es denn wollen, ließ Jeremy Corbyn, der Vorsitzende der britischen Labour-Partei, am Sonntag überraschend und zur Freude von vielen Genossen verlauten, werde er natürlich ein zweites Referendum über den "Brexit" unterstützen. Na endlich.

Bisher hatte Corbyn es immer vermieden, sich für eine erneute Volksabstimmung über den EU-Austritt auszusprechen. Allenfalls als eine von mehreren Möglichkeiten wollte er sie zulassen, zog aber Neuwahlen vor. Jetzt wurde der Druck zu groß – und Corbyn musste seine Position modifizieren.

Umdenken in der Arbeiterpartei

Gestern begann der Parteitag von Labour in Liverpool. Mehr als 120 Ortsvereine haben Anträge eingereicht, um auf dem bis Mittwoch dauernden Kongress ein zweites Referendum zu debattieren. Es wird erwartet, dass die Delegierten die Parteiführung anweisen, die sogenannte "People’s Vote", eine Volksabstimmung über den Brexit-Deal, zu unterstützen.

Labour wird immer mehr zu einer "Remainer"-Partei. Im Referendum 2016 hatten sich 40 Prozent der Wähler der Arbeiter-Partei für ein Verlassen der EU ausgesprochen. Jetzt demonstriert eine Umfrage des Instituts "YouGov" ein Umdenken. 90 Prozent der Labour-Mitglieder erklärten, in der EU bleiben zu wollen. Und 86 Prozent verlangen ein letztes Wort über den Brexit-Deal in einem erneuten Referendum. Nur acht Prozent sprachen sich dagegen aus.

Mehrheit für EU-Verbleib

Auch im Rest der Bevölkerung wird die Skepsis gegenüber dem Austritt größer. 47 Prozent der Briten denken, dass es falsch sei, die EU zu verlassen, gegenüber 40 Prozent, die es für richtig halten – es ist die bisher größte Kluft zwischen "Remainer" und "Leaver". Eine weitere Umfrage fand heraus, dass Labour rund 1,5 Millionen zusätzliche Stimmen einfahren könnte, sollte die Partei ein zweites Referendum unterstützen. Das würde den Gewinn von 66 zusätzlichen Mandaten und damit eine absolute Mehrheit im Unterhaus bedeuten.

Corbyn will den Parteitag nutzen, um Labour als Regierung im Wartestand zu präsentieren – und stellte eine neue Initiative vor: In Betrieben mit mehr als 250 Mitarbeitern soll ein Drittel der Vorstandssitze für Arbeiter reserviert sein, um ein Gegengewicht zur "rücksichtslosen Unternehmenskultur" zu schaffen, die zu ausbeuterischen Praktiken und "Mondgehältern" für Chefs geführt habe.

Es ist ein geschickter Schachzug. Premierministerin Theresa May hatte einst ähnliche Vorschläge gemacht, sie dann unter Druck aus der Wirtschaft zurückgezogen. Der Parteitag steht unter dem Motto "Großbritannien erneuern". Darunter versteht Labour die Verstaatlichung der Eisenbahn, der Energie-Unternehmen, der Wasserwerke und der Königlichen Post.

Zehn Pfund Mindestlohn

Eine Reichensteuer soll eingeführt und die Austeritätspolitik beendet werden. Man will ein öffentliches Investitionsprogramm in Höhe von einer halben Milliarde Pfund auflegen und die Körperschaftssteuer anheben. Der Mindestlohn soll auf zehn Pfund pro Stunde gehievt, die Studiengebühren gestrichen und eine Million Sozialwohnungen binnen fünf Jahren gebaut werden.

Es ist, wie Corbyn unterstrich, "ein Sozialismus für das 21. Jahrhundert: für die vielen, nicht die wenigen." Für vieleBriten klingt das weniger erschreckend als vermutet. Zur Zeit liegt Labour zwei Prozentpunkte hinter den regierenden Konservativen. Eine Wahl, besonders wenn sie in den Wirren eines drohenden Brexit-Chaos abgehalten wird, könnte die Arbeiterpartei an die Macht bringen.

Theresa May plant Neuwahlen

Die britische Premierministerin Theresa May gilt als Kämpferin. Das zeigt sich einmal mehr nach der Abfuhr für ihre "Brexit"-Pläne beim informellen EU-Gipfel in Salzburg. Nun überlegt die schwer angeschlagene konservative Regierungschefin offenbar sogar die Flucht in Neuwahlen im November. Das berichtete gestern die Zeitung "Sunday Times". Zwei ihrer Berater sollen demnach bereits mit den Planungen begonnen haben.

Mit diesem Überraschungscoup wolle sie sich die Rückendeckung der Bevölkerung für einen neuen Plan für einen Austritt aus der EU sichern. Zugleich solle ihr der Urnengang ermöglichen, weiter als Regierungschefin zu amtieren. Downing Street dementierte den Bericht umgehend: "Das ist schlicht falsch", sagte ein Regierungssprecher.

Forderung nach "Plan B"

Bereits im vergangenen Jahr hatte May Neuwahlen ausgerufen, um sich mehr Rückendeckung zu verschaffen. Der Plan ging jedoch daneben: Seitdem regiert die Premierministerin nur noch mit Duldung der nordirischen "Democratic Unionist Party" (DUP). Sie ist von mehreren Seiten angreifbar. In Großbritannien wird daher häufig über einen möglichen Rücktritt Mays spekuliert.

Neuer Ärger könnte der Regierungschefin schon heute drohen. Kabinettsmitglieder wollen nach einem Bericht des "Daily Telegraph" (Samstagsausgabe) auf ihrer Sitzung in London May auffordern, einen "Plan B" für die Verhandlungen zum EU-Austritt vorzulegen. Andernfalls drohten ihr weitere Rücktritte, darunter möglicherweise von Arbeitsministerin Esther McVey und Entwicklungshilfeministerin Penny Mordaunt.

Aus Protest gegen Mays Pläne für den EU-Austritt hatten bereits Brexit-Minister David Davis und Außenminister Boris Johnson ihre Ämter aufgegeben. Beide sind Brexit-Hardliner. Großbritannien will sich in einem halben Jahr – am 29. März 2019 – von der EU trennen. Mit Spannung wird angesichts des enormen Drucks, der auf May lastet, auch der Parteitag der Konservativen erwartet. Er beginnt am Sonntag in Birmingham.

Labour fordert Neuwahlen

Bedrängt wird May jedoch nicht nur innerparteilich, auch die oppositionelle Labour-Partei erhöht den Druck permanent: "Die beste Art, das zu regeln, sind vorgezogene Neuwahlen", sagte Labour-Chef Jeremy Corbyn am Samstag vor Anhängern in Liverpool. Dabei machte er klar, dass Labour zu keinen Kompromissen beim Brexit bereit sei. Angesichts des innerparteilichen Widerstands gegen ihren weichen Brexit-Kurs muss May auf eine Verständigung mit der Labour Party hoffen, um eine Mehrheit für ihren Brexit-Kurs im Unterhaus zustande zu bringen.

„Save Brexit Campaign“

Neue Kampagne: Kritiker von Mays Brexit-Plänen starteten eine Kampagne, um für einen klaren Bruch mit der EU zu werben. In Bolton, einer Hochburg von EU-Kritikern, gab das parteiübergreifende Bündnis am Samstag den Startschuss zur „Save Brexit Campaign“. Unter den Rednern waren Ex-Brexit-Minister David Davis (Tories), die Labour-Abgeordnete Kate Hoey und der Rechtspopulist Nigel Farage. Die Veranstaltung zeigt, wie viel Gegenwind May hat.

Brexit-Gegner um die Aktivistin Gina Miller hatten kürzlich eine Informationskampagne zum Brexit gestartet, um die Bürger über negative Konsequenzen aufzuklären. Miller fordert ein zweites Brexit-Referendum und hofft, dass der Austritt damit verhindert werden kann.

