Die Justiz streicht Le Pens Partei eine Million Euro

PARIS. Marine Le Pen spricht von einem "Staatsstreich".

Wegen des Verfahrens um Scheinbeschäftigung im EU-Parlament verliert die Partei der französischen Rechtspopulistin Marine Le Pen eine Million Euro aus öffentlichen Mitteln. Das entschied eine Kammer des Pariser Berufungsgerichts gestern. Auf Einspruch Le Pens halbierte das Gericht jedoch die ursprünglich gesperrte Summe von zwei Millionen Euro.

Le Pen wirft der Justiz vor, ihre Partei vor den Europawahlen Ende Mai in die Pleite treiben zu wollen und damit einen "Staatsstreich" vorzubereiten. Laut Umfragen liegt Le Pens Partei "Rassemblement National" (früher "Front National") gleich auf mit Präsident Emmanuel Macrons Partei "La République en Marche". Bei der EU-Wahl 2014 hatten die Rechtspopulisten in Frankreich als stärkste Kraft triumphiert.

Die Kürzung öffentlicher Mittel in Millionenhöhe ist in Frankreich ein Novum. Die Rechtspopulisten ziehen nun vors Kassationsgericht, weil sie den Verfassungsgrundsatz der "gerechten Beteiligung der politischen Parteien am demokratischen Leben der Nation" verletzt sehen. Seit drei Monaten sei die Arbeit des RN massiv beeinträchtigt, erklärte die Partei.

