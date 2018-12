Die EU-Kollegen verlieren die Geduld mit den Briten

Bezeichnend: Szene zwischen May und Juncker – auch ohne Worte.

Premierministerin Theresa May machte Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker offenbar Vorhaltungen. Bild: Reuters

Die stumme Szene aus dem Sitzungsraum, die zu Beginn des zweiten Gipfeltages über die TV-Schirme des Pressezentrums flimmerte, war bezeichnend. Sie zeigte Premierministerin Theresa May, wie sie EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker offenbar Vorhaltungen macht.

Dabei ging es, wie sie später auf Nachfrage sagte, um Juncker-Aussagen vom Vortag: "Ich brauche Klarstellungen", hatte dieser gemeint. Die Diskussion sei "mitunter nebulös und unpräzise". May sagte, Juncker habe ihr versichert, sie damit nicht persönlich gemeint zu haben.

Wie auch immer. Es ist spürbar, dass die EU-Kollegen die Geduld mit May und den Wirren der britischen Innenpolitik verlieren. "Wir werden nicht Gipfel auf Gipfel auf Gipfel machen." So hat es Luxemburgs Regierungschef Xavier Bettel auf den Punkt gebracht. Theresa May müsse endlich sagen, was sie eigentlich wolle, hieß es aus Ratskreisen. Denn der EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag, der letzte unter Österreichs EU-Präsidentschaft, brachte wieder keinen formellen Abschluss des Brexit.

Ziemlich sicher muss im Jänner der nächste Sondergipfel zum Thema abgehalten werden – rechtzeitig vor der Abstimmung im Unterhaus, die wohl am 21. Jänner stattfinden dürfte.

May war mit dem Wunsch nach rechtsverbindlichen Zusagen der EU-27 im Zusammenhang mit der Notfallklausel (Backstop) für die irische Grenze nach Brüssel gekommen. Ihre Kritiker befürchten, diese könne Großbritannien ewig an die EU binden. Sie sieht ja eine Zollunion zwischen dem Königreich und der EU vor, so lange keine andere Lösung gefunden ist, die eine harte Grenze zwischen der Republik Irland und dem zu Großbritannien gehörenden Nordirland vermeidet.

May wurde "gedemütigt"

May bekam eine Erklärung, wonach die EU diesen Backstop keinesfalls als dauerhafte Lösung wolle und rasche Gespräche über die zukünftigen Beziehungen zwischen dem Königreich und der EU nach dem Brexit am 29. März 2019 anstrebe. Der Austrittsvertrag, das machten alle 27 Staatenlenker klar, werde aber nicht wieder aufgeschnürt.

Wenig überraschend war das Gipfel-Ergebnis den Hardlinern in der Heimat nicht genug. In der britischen Presse war erneut die Rede davon, May sei "gedemütigt" worden.

