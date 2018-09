Deutsche Regierung prüft Militär-Optionen gegen Assad

Anscheinend gibt es gewisse Kräfte in Deutschland, die noch immer Grossmachtsfantasien haben. Deutschland sollte sich sehr hüten, diesen nachzugeben und auch noch die USA Trump Regierung in einem Gebiet zu unterstützen, in dem die Deutschen nichts verloren haben und schon gar nicht als Ordnungsmacht. Und wo eine Konfrontation mit Russland drohen könnte. Und wenn ich mír diese Ideen von vdL ansehe und ihr äuseres Erscheinungsbild, dann steigen in mir Erinnerungen an ganz düstere Zeiten der deutschen Vergangenheit auf ...