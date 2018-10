Der Zeitumstellung schlägt noch nicht die Stunde

GRAZ. Der halbjährliche Wechsel zwischen Sommer- und Winterzeit kann bis 2021 weitergehen. Damit gewinnen die EU-Verkehrsminister Zeit - und vermeiden Chaos.

Das Ende der Zeitumstellung ist noch nicht gekommen. So viel steht seit Montag fest. Die 28 Verkehrsminister haben bei ihrem informellen Treffen in Graz erkannt: Sie brauchen mehr Zeit. Neues Zieldatum für die Abschaffung des halbjährlichen Wechsels zwischen Sommer- und Winterzeit ist nicht mehr 2019 sondern 2021. Spätestens bis dann sollen sich die 28 Staaten auf ein praktikables Modell einigen. Eines, das nicht zu einem Fleckerlteppich an verschiedenen Zeitzonen innerhalb der EU führt - und damit Wirtschaftszweige wie den Flugverkehr vor große Probleme stellt.

Österreichs Verkehrsminister Norbert Hofer (FPÖ), der derzeit den Vorsitz im EU-Ministerrat führt, bestätigte: „Es gab große Sorge bei einigen Mitgliedsländern,“ was eine zu rasche Abschaffung der Zeitumstellung betreffe. Daher habe man sich nun auf eine dreistufige Vorgangsweise zum Ende der Zeitumstellung geeinigt.

Einigung in den nächsten zwei Jahren

Erstens: Innerhalb der nächsten zwei Jahre sollen sich die EU-Staaten einigen. Das bedeutet, dass benachbarte Staaten eines gemeinsamen Wirtschaftsraumes gemeinsam entscheiden sollen, ob sie künftig dauerhaft in der Sommer- oder der Winterzeit (=Normalzeit) leben wollen. Die EU-Kommission hatte im September vorgeschlagen, die EU-Staaten sollten sich bis April kommenden Jahres erklären, damit sie im Oktober 2019 dann jeweils das letzte Mal entweder von Sommer- auf Winterzeit wechseln oder in der Sommerzeit bleiben.

Österreichs Regierung, die eine Präferenz für die dauerhafte Sommerzeit hatte erkennen lassen, will sich noch nicht festlegen: Eine gemeinsame Vorgehensweise mit den Nachbarn sei wichtiger, als Sommer- oder Winterzeit, sagte Hofer.

Zweitens wird die EU-Kommission ersucht, den Staaten mit einem Koordinator zur Seite zu stehen. Und drittens soll sie über eine so genannte Safeguard-Klausel das letzte Wort haben, sollten sich die Staaten bis 2021 nicht einigen können. Dann soll die EU-Kommission eine Richtlinie erlassen.

Keine Zweifel an der Abschaffung

Dass das Ende der Zeitumstellung kommen werde, daran ließen Hofer und EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc keinen Zweifel. „Die große Mehrheit der Bevölkerung ist der Meinung, dass wir die Zeitumstellung nicht mehr brauchen“, sagte Hofer. Bulc erinnerte an mehrere Resolutionen des EU-Parlaments und die EU-weite Online-Umfrage der Kommission vom Sommer. Damals sprachen sich 83 Prozent der 4,6 Millionen für das Ende der Zeitumstellung aus. Allerdings nahm nur ein Prozent der EU-Bevölkerung an der Umfrage Teil. Und diese kamen zu 84 Prozent (3,1 Millionen) aus einem einzigen Land, nämlich Deutschland. Dann folgten Frankreich (396.000 Beteiligte) und Österreich (258.000). Den Rest Europas ließ die Frage dagegen weitgehend kalt.

Allerdings nur so lange, bis die EU-Kommission ihren Vorschlag präsentierte. Was nicht nur zur Befürchtung des Fleckerlteppichs an Zeitzonen führte. Drei Zeitzonen - osteuropäische, mitteleuropäische und westeuropäische - mit jeweils einem Stundensprung sind ja bereits durch die geografische Länge vorgegeben. Sondern in den einzelnen Staaten streiten nun die Verfechter der Sommerzeit mit jenen der Normal- oder Winterzeit. Das wird nun noch bis zu zwei Jahren so weitergehen.

