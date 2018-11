Den Iran "finanziell austrocknen"

WASHINGTON/TEHERAN. Mit neuen Sanktionen wollen die USA die iranischen Ölexporte ab heute "auf null" bringen.

US-Präsident Donald Trump verfügte im Mai die verschärften Sanktionen gegen den Iran. Bild: APA/AFP

Es war kein Zufall, dass die USA den 4. November für eine Verschärfung der Iran-Sanktionen gewählt haben. An diesem Tag hatten vor 39 Jahren iranische Studenten die US-Botschaft in Teheran besetzt und die Diplomaten 444 Tage als Geiseln gehalten. Diese Demütigung durch das Khomeini-Regime wurde in Washington nicht vergeben.

Im Gegensatz zu Barack Obama, der mit der Unterzeichnung des Atomabkommens eine Wiederannäherung zum Iran anstrebte, geht Donald Trump auf Konfrontationskurs: Mit dem weltweiten Importstopp von Iran-Öl, der morgen in Kraft tritt, soll der Iran „finanziell ausgetrocknet“ werden. Ziel ist eine „Verhaltensänderung“ in Teheran; tatsächlich angestrebt wird ein „Regime Change“ in der Islamischen Republik.

Wird es den USA gelingen, Irans Ölexporte „auf null“ zu bringen?

Nein. China, Russland, die Türkei und einige asiatische Staaten wollen weiter iranisches Öl kaufen. Um die Verluste einzudämmen, hat Teheran zudem begonnen, über seine Energiebörse Öl zu reduzierten Preisen an private Kunden zu verkaufen. Dennoch dürfte sich das iranische Exportvolumen vermutlich halbieren. Ob eine von der EU geplante „Zweckgesellschaft“, die westlichen Unternehmen Tauschgeschäfte mit dem Iran (Öl gegen Waren) ermöglichen soll, die Sanktionen „abfedern“ kann, ist noch unklar.

Sanktionsfolgen im Iran?

Hauptleidtragende sind die einfachen Bürger. Die Landeswährung Rial hat gegenüber dem Dollar im vergangenen halben Jahr fast 70 Prozent ihres Wertes verloren. Die Preise für Reis, Mehl, Tee, Eier, Trockenfrüchte und andere Grundnahrungsmittel haben sich verdreifacht.

Von der Verschärfung der Krise dürften die Hardliner profitieren. Sie hatten das von Trump gekündigte Atomabkommen von Anfang an abgelehnt. Ein Bruch des Vertragswerkes benötigt jedoch den Segen von Revolutionsführer Ali Khamenei.

Könnte der Iran die angedrohte Schließung der Straße von Hormuz wahrmachen?

Experten halten eine Sperre der strategischen Meerenge für unwahrscheinlich. Der Iran würde sich damit ins eigene Fleisch schneiden.

Das Regime könnte allerdings die Drohkulisse aufrechterhalten, was einen weiteren Anstieg der Ölpreise zur Folge hätte.

Könnte der Mittlere Osten durch die Dynamik der sich verschärfenden Sanktionen in einen neuen Krieg gezogen werden?

Die Gefahr besteht. Trotz seiner häufig martialischen Rhetorik dürfte der Iran den USA aber keinen Vorwand für militärische Interventionen geben. Sowohl das Regime als auch die iranische Bevölkerung ist sich im Klaren darüber, welche verheerenden Folgen die „Regime Change“-Operationen der USA im Irak, Syrien und Libyen bisher hatten und noch immer haben. Auch die USA sollten aus ihren Fehlern in der Region gelernt haben und zu der Erkenntnis gelangt sein, dass militärische Interventionen das Chaos in der Region nur noch vergrößern. (wrase)

