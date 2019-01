Demos gegen Orban und Vucic

BUDAPEST/BELGRAD. Tausende bei Samstags-Kundgebungen in Budapest und Belgrad.

Proteste in Budapest Bild: Reuters

"Wir protestieren gegen das Sklavengesetz", "Generalstreik" und "Stopp Orban": Mit diesen Slogans haben am Samstag Tausende Menschen in Budapest ihre Proteste gegen die rechtskonservative Regierung von Ministerpräsident Viktor Orban fortgesetzt.

Vor dem Parlamentsgebäude formulierten Oppositionsparteien, Gewerkschaften und NGOs auch ein Ultimatum an Orban. Die Protestbewegung will am Dienstag ein Dokument mit ihren Forderungen an den Ministerpräsidenten übergeben. Dieser habe dann fünf Tage Zeit, eine Verhandlungsdelegation aufzustellen, sagte der Chef der Gewerkschaft der Eisenarbeiter, Zoltan Laszlo, bei der Kundgebung. Passiere dies nicht, werde es einen landesweiten Warnstreik geben.

Auch die Proteste gegen den serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic dauern an: Tausende gingen schon den fünften Samstag in Folge in Belgrad auf die Straßen. Einige Demonstranten skandierten Parolen wie "Vucic Dieb" oder hielten Plakate mit der Aufschrift "Stoppt den Verrat, verteidigt die Verfassung und unterstützt das Volk" hoch.

Anlass der Proteste waren mehrere Vorfälle, bei denen unter anderem der Anführer des Oppositionsbündnisses "Bündnis für Serbien" verprügelt worden war. Auch der Druck auf Medien durch die Regierung bringt die Menschen auf die Straße.

