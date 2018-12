Defekt im Kanzlerflieger: Merkel reist verspätet an

BERLIN. Die deutsche Kanzlerin ist wegen eines Defekts im Regierungs-Airbus "Konrad Adenauer" mit zwölf Stunden Verspätung zum G20-Gipfel gekommen.

Merkel nach der Landung in Köln (dpa) Bild: APA/dpa/Jörg Blank

Das Flugzeug, das Angela Merkel, eine Delegation und Journalisten nach Argentinien bringen sollte, musste am Donnerstagabend nach nur einer Stunde Flugzeit umkehren und in Köln landen.

Nach einer Übernachtung in Bonn reisten die Kanzlerin und Vizekanzler Olaf Scholz, der ja auch Finanzminister ist, gestern via Madrid mit einem Linienflug nach Buenos Aires.

Der Schaden an dem Airbus A340 war schwerwiegender als zunächst gedacht. Ein Sprecher der Luftwaffe bestätigte, dass es einen Komplettausfall des Funksystems an Bord gab. Eine Kommunikation mit Bodenstationen war dann nur per Satellitentelefon möglich. Der Pilot entschied sich daher aus Sicherheitsgründen, den Flug abzubrechen und landete die Maschine sicher auf dem Flughafen Köln-Bonn.

Das Flugzeug war für den 15-stündigen Flug nach Argentinien vollgetankt. Wegen der vollen Tanks und des Gewichts galt die Landung als schwieriger als üblich. Auf dem Flughafen Köln-Bonn waren deshalb Feuerwehrwagen aufgefahren, die aber nicht eingreifen mussten.

Bereits mehrere Zwischenfälle

Zuletzt hatte es mehrere Zwischenfälle mit den deutschen Regierungsjets gegeben. Betroffen waren etwa Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier sowie Finanzminister Olaf Scholz.

Der Notfall an Bord bringt Merkels Gipfel-Planungen durcheinander: Geplante bilaterale Treffen – etwa mit US-Präsident Donald Trump und dem chinesischen Präsidenten Xi Jinping – kommen wegen der verspäteten Anreise nicht mehr zustande. Ein Treffen Merkels mit Wladimir Putin hingegen sollte wie geplant stattfinden.

