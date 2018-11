"Das Zeitfenster zu handeln hat sich fast schon geschlossen"

Dieser Bericht kommt gerade rechtzeitig zur aktuellsten Analyse des VCÖ, die aussagt, dass auf Österreichs Autobahnen der Verkehr drastisch zugenommen hat, und das dass ein Rückschritt in Sache österreichischer Klimaziele sei. Und weiter: "...Der Verkehr ist Österreichs größter Problembereich beim Klimaschutz" ... Meine lieben Damen und Herren Politiker, Experten etc., nehmt euch mal selber bei der Nase und lasst euch mit kleinvolumigeren PKW´s (A4 oder 3er BMW anstatt A8 und 7er BMW, oder noch besser E-Autos und Öffis!) umherkutschieren, anstatt dem gewöhnlichen Fußvolk ein schlechtes Gewissen einreden zu wollen. Nein, die meisten fahren nicht auf unseren Autobahnen, weils so schön ist, sondern sie verrichten ihr Tagewerk.