Das Weiße Haus bereitet den Abzug aus Syrien vor

WASHINGTON. Die USA bereiten offenbar den Abzug ihrer Truppen aus Syrien vor.

Die USA haben derzeit rund 2000 Soldaten in Syrien stationiert. Bild: APA/AFP/DELIL SOULEIMAN

Das berichteten gestern mehrere US-Medien. US-Präsident Donald Trump twitterte gestern, dass er die amerikanische Mission im Bürgerkriegsland als erfüllt ansehe: "Wir haben die Terrormiliz IS besiegt", schrieb er.

Laut "Wall Street Journal" wurden bereits Verbündete in der Region unterrichtet. Trump hatte in der vergangenen Woche mit dem türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan telefoniert. Die USA haben derzeit rund 2000 Soldaten in Syrien stationiert, offiziell als Berater und Trainer der syrischen Oppositionstruppen.

