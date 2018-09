Das EU-Parlament stimmte für Rechtsstaatsverfahren gegen Ungarn

STRASSBURG. Ungarische Medien sehen Verschwörung von Kanzler Kurz und Milliardär George Soros.

Ungarns Regierungschef Orbán musste eine Niederlage einstecken. Bild: APA/AFP/OMER MESSINGER

Die EU-Parlamentarier schafften gestern in Straßburg eine politische Sensation: Sie stimmten mit klarer Zweidrittelmehrheit für die Einleitung eines EU-Verfahrens gegen Ungarn wegen des Verdachts der schwerwiegenden Verstöße gegen Rechtsstaatlichkeit und europäische Werte.

Grundlage für den historischen Beschluss ist der Bericht der niederländischen Grün-Abgeordneten Judith Sargentini. Die Rede ist unter anderem von Behinderungen der freien Lehre und Wissenschaft, Unterminierung der unabhängigen Justiz, Antisemitismus, Einschränkung der Religions- und Meinungsfreiheit, Knebelung der Presse und Repressalien gegen Kritiker der Regierung. "Heute ist es unsere Verpflichtung, zu reagieren", hatte Sargentini die Abgeordneten aufgefordert.

69 Prozent folgten ihrem Aufruf. Noch vor einer Woche hätte nicht einmal Sargentini selbst damit gerechnet, das nötige Quorum für das Vorgehen gegen Regierungschef Viktor Orbán und seine Partei Fidesz zu bekommen.

Schlüsselrolle für EVP

Den Ausschlag gaben ausgerechnet die Stimmen der Abgeordneten aus der EVP-Fraktion, zu der auch Orbáns Partei "Fidesz" gehört. Sargentini bedankte sich denn auch ausdrücklich bei EVP-Fraktionschef Manfred Weber (CSU) und dem österreichischen Kanzler Sebastian Kurz (VP).

Wie angekündigt hatten alle österreichischen ÖVP-Abgeordneten gegen Ungarn Position bezogen. Die FPÖ-Mandatare stimmten hingegen für Orbán.

Sargentini sprach die österreichische Ratspräsidentschaft direkt an. Sie gehe davon aus, dass diese aktiv werde. Sie hofft, auf einen der nächsten EU-Gipfel eingeladen zu werden, um den Bericht vorzustellen.

Nun sind die Staats- und Regierungschefs am Zug. Sie müssen sich mit dem Rechtsstaatlichkeitsverfahren beschäftigen. Dieses ist in Artikel 7 des EU-Vertrags geregelt, der als "Nuklearwaffe" gegen ein Mitgliedsland gilt, das den gemeinsamen Wertekanon verlässt. Er soll abschreckend wirken, aber möglichst nicht zur Anwendung kommen. Im schlimmsten Fall sieht er den Entzug der Stimmrechte des betreffenden Staates vor. Davon aber ist man im Falle Ungarns – wie auch Polens, gegen das die Kommission im Dezember ein Verfahren angestoßen hat – noch meilenweit entfernt. Auch deshalb, weil es im Lauf des Verfahrens einer Einstimmigkeit bedarf. Und Polen und Ungarn nicht gegeneinander stimmen dürften.

Beim Ministerrat in Wien verteidigten Kurz und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FP) ihre unterschiedlichen Positionen. Dies habe keine Auswirkung auf die Regierungsarbeit, betonten beide. Kurz unterstrich die Bedeutung von Rechtsstaatlichkeit und Demokratie in Europa. Wahltaktik in Bezug auf die kommende EU-Wahl stecke nicht dahinter.

Man hätte Ministerpräsident Orbán einen Orden für seine Leistungen für den EU-Außengrenzschutz verleihen sollen, verteidigte Strache den ungarischen Regierungschef. Italiens Innenminister Matteo Salvini von der rechten Lega schloss sich an: "Ungarn wird dieser Erpressung nicht nachgeben und seine Grenzen schützen."

Kurz im Visier

Die ungarischen Medien reagierten mit Verschwörungstheorien. Kurz wurde für die Zustimmung der österreichischen Mandatare als Verräter dargestellt. Die regierungsnahe Zeitung "Magyar Idök" bezeichnete Österreichs Kanzler als Soros-Agent. Der ungarische Milliardär George Soros sitzt gemeinsam mit Kurz sowie 250 weiteren Experten im Beirat des Thinktanks "European Council on Foreign Relations". Mit Kurz spiele Soros seine letzte Karte aus, schrieb die Zeitung.

