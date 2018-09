Causa Maaßen: Kanzlerin Merkel räumte Fehler ein

BERLIN. Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat von der Regierungskoalition "volle Konzentration auf die Sacharbeit" gefordert.

"Ich werde alles daran setzen, dass das in der nächsten Zeit auch so passiert", sagte die CDU-Chefin gestern. Zugleich räumte sie Fehler im Umgang mit dem Fall des Verfassungsschutzpräsidenten Hans-Georg Maaßen ein.

Sie habe bei der ursprünglichen Entscheidung "zu wenig an das gedacht, was die Menschen bewegt, wenn sie von einer Beförderung hören", sagte Merkel in Berlin. "Das bedauere ich sehr."

