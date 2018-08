Carter über Trump: "Ich glaube, er ist eine Katastrophe"

WASHINGTON. Nach dem Schuldeingeständnis von Donald Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen werden die Rufe nach einem Amtsenthebungsverfahren gegen den US-Präsidenten lauter.

Inmitten entsprechender Forderungen äußerte sich auch Ex-Präsident Jimmy Carter. "Ich glaube, er ist eine Katastrophe", zitierten US-Medien den früheren Präsidenten, der selbst aber keine Amtsenthebung forderte.

Trump droht unterdessen offenbar weiteres Ungemach: Der Chef des Boulevardblatts "National Enquirer" und Freund Trumps, David Pecker, hat sich Medienberichten zufolge im Gegenzug für strafrechtliche Immunität zur Zusammenarbeit mit den Ermittlern in der Affäre um Schweigegeldzahlungen an zwei mutmaßliche Ex-Geliebte Trumps bereit erklärt. Die Staatsanwaltschaft habe ihm wegen Informationen über Trumps Ex-Anwalt Michael Cohen und über Trump selbst Immunität verliehen, berichteten das "Wall Street Journal" und die "New York Times".

