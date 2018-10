Britische Premierministerin schwor ihre Partei auf Zusammenhalt ein

Theresa May konnte die Delegierten zum Abschluss des Parteitages der Tories überzeugen.

Theresa May betrat die Bühne und wagte sogar ein kurzes Tänzchen. Bild: APA/AFP/PAUL ELLIS

Nur kein Fiasko wie im Vorjahr, wird sich die britische Premierministerin Theresa May gedacht haben, bevor es gestern in die Konferenzhalle ging. Denn auf dem Parteitag der Konservativen im Vorjahr ging alles schief. Die Premierministerin erlitt bei ihrer Abschlussrede einen Hustenkrampf und konnte kaum weiterreden. Ein Komödiant reichte ihr ein angeblich vom damaligen Außenminister Boris Johnson aufgesetztes Entlassungsschreiben. Und auf der Konferenzwand hinter ihr fielen die Buchstaben des Parteitagsmottos zu Boden.

Auch heuer hatte die Vorsitzende der Konservativen Partei wieder einmal ein durchaus schwieriges Jahrestreffen zu überstehen. In den drei Tagen zuvor war die Konferenz vom Streit über den richtigen Brexit-Kurs und von Spekulationen über mögliche Nachfolger von May dominiert worden.

Entzug des Vertrauens

Auch gestern gab es schlechte Neuigkeiten für May: Der konservative Abgeordnete James Duddridge verkündete, dass er einen Brief, in dem er May das Vertrauen entzogen habe, an den Vorsitzenden der Hinterbänkler-Kommission geschickt hat. Es braucht nur 48 solcher Briefe, um ein Misstrauensvotum innerhalb der konservativen Fraktion auszulösen.

May machte gute Miene zum bösen Spiel. Sie wusste, dass es jetzt ihr Job als Parteivorsitzende war, das Thema zu wechseln, den Blick nach vorn zu richten und die Parteimoral zu heben. Bei ihrer Abschlussrede auf dem Parteitag in Birmingham versuchte May folglich einen positiven Ton zu setzen. Und zum Beweis, wie gelassen und fröhlich sie war, schritt sie auf die Bühne und tanzte ein paar Takte zu den Klängen des ABBA-Songs "Dancing Queen" – zur völligen Überraschung des Saals, der aber gut gelaunt mitklatschte.

Sie beschwor die Notwendigkeit, eine gemeinsame Position zu unterstützen und schnitt rasch das Thema an, das wie kein anderes zur Uneinigkeit in ihrer Partei geführt hat: den bevorstehenden EU-Austritt. "Niemand will einen guten Deal mehr als ich", sagte sie und warnte: "Großbritannien hat keine Angst vor einem ‚No Deal‘, wenn es sein muss."

Sie sei sicher, dass in diesem Fall die Widerstandsfähigkeit und Unverwüstlichkeit der Briten mögliche chaotische Konsequenzen überwinden würden.

Zwei Angebote der EU

Die EU habe ihr zwei Angebote gemacht, die sie nicht akzeptieren könne. Das eine wäre ein Verbleib im europäischen Wirtschaftsraum, ohne dass Großbritannien ein Mitspracherecht bei der politischen Gestaltung habe. Dieser sei, weil er unkontrollierte Einwanderung und ein Befolgen des EU-Regelkanons bedeute, ein Verrat an dem im Referendum ausgedrückten Volkswillen.

Das zweite Angebot sei ein Freihandelsvertrag, bei dem Nordirland die Regeln des Binnenmarkts weiterhin befolgen müsse. Das liefe praktisch auf eine Annexion von Nordirland hinaus. "Wir werden nicht das Resultat des Referendums verraten", rief May, "und wir werden niemals unser Land auseinanderbrechen."

Die Delegierten im Saal, von denen viele am Tag zuvor noch May-Kritiker Johnson zugejubelt hatten, schienen den Ernst der Lage zu begreifen. Der minutenlange Applaus demonstrierte, dass die Parteichefin wieder einmal zurück in den Sattel gefunden hat.

