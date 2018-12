Briten zahlen künftig sieben Euro für visafreie Reisen in EU

LONDON. Britische Reisende müssen nach dem Brexit für eine dreijährige visafreie Reisegenehmigung in die EU sieben Euro zahlen.

Bild: UK Passport Office

Das sehen die Pläne eines neuen elektronischen Systems vor, mit dem die EU bis 2021 die Visa künftig regeln will.

Das neue EU-System (ETIAS) würde dem ESTA-System der Vereinigten Staaten ähneln und für Bürger aus Ländern außerhalb der EU gelten. Großbritannien wird am 29. März 2019 aus der EU ausscheiden.

Die EU-Kommission schlägt vor, dass Briten auch nach dem Brexit kein Visum für die EU-Einreise brauchen. Sie müssten sich dann aber in dem ETIAS-System anmelden. Eine solche Bescheinigung würde dann auch Einreisen in Nicht-EU-Länder abdecken, die dem kontrollfreien Schengen-Raum angehören wie Norwegen, Island, die Schweiz oder Liechtenstein. Zum Vergleich: Wer sich für die Einreise in die USA unter dem ESTA-System registriert, muss dafür 14 Dollar Gebühr bezahlen.

