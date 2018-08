Briten klagen über "Unnachgiebigkeit"

LONDON. Der britische Handelsminister Liam Fox hat die Wahrscheinlichkeit für einen Brexit ohne Abkommen auf 60 Prozent geschätzt.

Verantwortlich dafür sei die "Unnachgiebigkeit" Brüssels und des EU-Unterhändlers Michel Barnier, kritisierte Fox in der "Sunday Times". Großbritannien will sich Ende März 2019 von der EU trennen. Derzeit reisen viele britische Minister in EU-Staaten, um Gespräche zu führen. Ein Arbeitsbesuch von Premierministerin Theresa May bei Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron am Freitagabend werteten Kommentatoren als Hilfeschrei Mays.

