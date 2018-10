Brexit: Trotz Rückschlag glaubt May an eine Einigung

Doch die Zeit wird allmählich knapp – alles hängt an der noch immer ungelösten Nordirland-Frage.

Die britische Regierungschefin ist nach wie vor optimistisch. Bild: REUTERS

Der erhoffte Durchbruch bei den Brexit-Verhandlungen ist am Wochenende ausgeblieben. Am Montag verbreitete die konservative britische Premierministerin Theresa May aber wieder Optimismus. Die Gespräche der vergangenen Tage hätten sehr viel mehr Klarheit gebracht. Sie glaube weiter, dass ein Abkommen "erreichbar" sei, sagte sie vor dem Parlament.

Das erwarten auch Mays Amtskollegen, wenn auch nicht bis zum EU-Gipfel Mitte dieser Woche in Brüssel. Er habe die "optimistische" Einschätzung, dass eine Einigung schon jetzt möglich sei, immer für "unwahrscheinlich" gehalten, sagte Irlands Regierungschef Leo Varadkar am Montag in Dublin. Allerdings sei die Lage "dynamisch". Im November oder Dezember bestehe "wahrscheinlich die beste Chance für ein Abkommen" zwischen Brüssel und London. Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron gab sich überzeugt, "dass wir weiterkommen können", und wollte am Abend noch mit May sprechen.

Beim Treffen der EU-Staats- und Regierungschefs Mitte September in Salzburg war London ein eigener Brexit-Gipfel im November in Aussicht gestellt worden, jedoch unter der Bedingung, dass es bis diese Woche eindeutig Fortschritte gibt. Die Verhandlungen spießen sich nach wie vor an der Frage, wie eine "harte Grenze" zwischen Irland und der britischen Provinz Nordirland nach dem für Ende März vorgesehenen Austritt Großbritanniens aus der EU verhindert werden kann. Die EU will Nordirland notfalls allein in der Zollunion belassen, was London ablehnt. Sie könne aber nicht zulassen, "dass diese Meinungsverschiedenheit die Aussicht auf ein gutes Abkommen zerstört und uns nur noch der Ausstieg ohne Deal bleibt", sagte May. Stattdessen forderte sie erneut, ganz Großbritannien sollte vorübergehend in der Zollunion bleiben, bis eine andere Lösung gefunden ist. Das ist jedoch in ihrer eigenen Partei extrem umstritten.

Brexit-Deal erst im Dezember?

Die Europaminister beraten heute, Dienstag, in Luxemburg unter Vorsitz von Österreichs EU-Minister Gernot Blümel über die weitere Vorgangsweise. Von mehreren hochrangigen EU-Politikern wurde zuletzt die Möglichkeit ins Spiel gebracht, den Brexit-Deal erst im Dezember abzuschließen. Zugleich sollen die Vorbereitungen für einen Austritt ohne Abkommen intensiviert werden.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema