Brexit: Jedes Szenario ist schlecht für Großbritannien

Finanzminister Hammond: Aber Mays Deal tut am wenigsten weh.

Der Brexit ist schlecht – das finden nicht nur diese Europafreunde. Bild: REUTERS

Eines ist sicher: Der Brexit wird teuer. Nach offiziellen Analysen der britischen Regierung ist jedes Szenario eines Austritts aus der Europäischen Union unvorteilhaft für das Vereinigte Königreich. Das britische Finanzministerium hat am Mittwoch einen Bericht vorgestellt, in dem verschiedene Modelle mit dem Status quo einer EU-Mitgliedschaft verglichen werden.

Der No-Deal-Brexit, also ein ungeregelter Austritt, schneidet am schlechtesten ab. Über die nächsten 15 Jahre würde das Bruttoinlandsprodukt 9,3 Prozent verlieren. Der Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May käme billiger: Dieses Szenario würde die Volkswirtschaft über die nächsten 15 Jahre nur 3,9 Prozent kosten. Auch die Norwegen-Option, bei der Großbritannien innerhalb des Binnenmarkts verbleiben würde, hätte einen ähnlichen moderaten Effekt, während ein Freihandelsabkommen nach dem Kanada-Vorbild für die Volkswirtschaft ein Minus von 6,3 Prozent bedeuten würde.

"Wenn man nur die Wirtschaft betrachtet", gab Finanzminister Philip Hammond zu, "dann zeigt die Analyse deutlich, dass in der EU zu bleiben ein besseres Ergebnis für die Wirtschaft bringen würde." Allerdings, fuhr er fort, würde unter allen möglichen Szenarien Mays Deal "die ökonomischen Auswirkungen auf ein Minimum reduzieren, während er die politischen Vorteile liefert", wie zum Beispiel die Möglichkeit, eine eigenständige internationale Handelspolitik zu betreiben. Jedes Szenario ist schlecht, war Hammonds Argument, aber Mays Deal tut am wenigsten weh.

May startet Werbetour beim Volk

Damit konnte er Parteifreundin Anna Soubry nicht überzeugen. Die Abgeordnete kommentierte auf Twitter: "Niemand wählte, ärmer zu sein", und rief ihre Kollegen in der Fraktion dazu auf, gegen den Deal zu stimmen. Dabei gehört Soubry – wie auch Finanzminister Philip Hammond – dem Lager der Europafreunde an.

Am 11. Dezember wird Mays Brexit-Deal dem Unterhaus vorgelegt werden. Wenn die nun veröffentlichten Analysen den Zweck hatten, Parlamentarier davon zu überzeugen, für ihn zu stimmen, dann haben sie vorerst versagt. Aber die Regierung verfolgt eine andere Strategie. Sie will direkt an das Volk appellieren. Theresa May ist zu einer Werbetour durch das Königreich aufgebrochen.

