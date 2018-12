Brexit-Debatte im Unterhaus: Für Theresa May geht es nun um alles

Großbritannien steuert auf eine politische Krise zu: Die Premierministerin wird wohl die Abstimmung über ihren Deal mit der EU verlieren.

May wirbt für ihr Abkommen. Bild: APA/AFP/PRU/HO

Gestern hat im Unterhaus eine auf fünf Tage angesetzte Debatte über den Brexit-Deal von Premierministerin Theresa May begonnen. Am 11. Dezember wird über die Annahme des Vertrages abgestimmt.

Sollte die Regierung wie erwartet unterliegen, will die oppositionelle Labour Party im Unterhaus einen Misstrauensantrag stellen. Das kündigte Keir Starmer, der Brexit-Minister im Schattenkabinett, an. "Wenn die Premierministerin in einer Abstimmung von solcher Bedeutung unterliegt", sagte Starmer, "dann muss sich die Regierung der Vertrauensfrage stellen."

Mays Chancen stehen schlecht: Ihre Regierung hat eine knappe Mehrheit – dank der Unterstützung durch die zehn Abgeordneten der nordirischen Unionistenpartei DUP. Die DUP lehnt Mays Deal ab und hat angekündigt, gegen ihn stimmen zu wollen.

Mehr als 100 Abweichler

Noch schlimmer für May ist die Nachricht, dass die Anzahl der Abgeordneten innerhalb ihrer Fraktion, die ihre Ablehnung des Deals öffentlich erklärt haben, mittlerweile die 100er-Marke überschritten hat. Selbst wenn einige der Rebellen umgestimmt werden könnten, scheint eine Niederlage unabwendbar. Die Frage ist nur, wie deutlich sie ausfallen wird.

Labours Schlachtplan ist klar: Verliert May am 11. Dezember, kann Oppositionsführer Jeremy Corbyn argumentieren, dass die Regierung handlungsunfähig geworden ist. Er wird Neuwahlen verlangen und einen Misstrauensantrag einbringen. Die DUP hat signalisiert, dass sie mit der Opposition stimmen könnte. Im Fall einer Niederlage hätte die Regierung dann zwei Wochen Zeit, um zu demonstrieren, dass sie immer noch eine Mehrheit im Unterhaus hat. Gelänge dies nicht, käme es zu vorgezogenen Neuwahlen.

May hofft darauf, dass die Ablehnung ihres Brexit-Deals nicht allzu deutlich ausfallen wird. In diesem Fall bliebe ihr noch die Möglichkeit einer zweiten Abstimmung. Am 13. und 14. Dezember findet der letzte EU-Gipfel des Jahres in Brüssel statt. Die Premierministerin könnte dort versuchen, einen Zusatz zum Austrittsvertrag zu bekommen, in dem etwa eine Garantie von Arbeitnehmerrechten verankert wird, um Abgeordnete auf ihre Seite zu ziehen.

Spekulation auf Kursstürze

May spekuliert darauf, dass in einer zweiten Abstimmung im Unterhaus genug Abgeordnete von ihrer Position abrücken. Und sie geht davon aus, dass am 12. Dezember die Märkte Alarm schlagen werden. Eine erste Ablehnung des Deals würde mit Kursstürzen an der Börse und einem Fall des Pfundes beantwortet. Mit einem drohenden wirtschaftlichen Chaos vor Augen, so Mays Kalkül, fänden dann genügend Abgeordnete überzeugende Gründe, um ihre Meinung zu ändern.

Ein Exit vom Brexit ist laut EuGH möglich

Jubel bei den EU-Freunden in Großbritannien: Ein Exit vom Brexit ist möglich. Die gute Nachricht kam gestern aus Luxemburg. Der Gutachter des Europäischen Gerichtshofes (EuGH), Generalanwalt Manuel Campos Sánchez-Bordona, befand, dass die britische Regierung den Austrittsantrag einseitig zurückziehen kann. Das ist Wasser auf die Mühle der „Remainer“: Sie wittern die Chance, den Brexit in einem zweiten Referendum rückgängig zu machen.

Jene Abgeordneten, die aus Angst vor einem drohenden ungeregelten Chaos-Austritt zähneknirschend für den Deal von Premierministerin Theresa May gestimmt hätten, können nun darauf vertrauen, dass ein „No-Deal-Szenario“ nicht unabänderlich ist.

Allerdings: Zurzeit gibt es im Unterhaus keine Mehrheit für ein erneutes Referendum. Das kann sich ändern, falls das Parlament Mays Deal am 11. Dezember ablehnt, was im Moment auch die wahrscheinlichste Option ist.

Dann wäre eine Situation erreicht, in der die Regierung ihre Machtlosigkeit demonstriert hätte, das wichtigste Gesetzgebungsverfahren ihrer Amtszeit durchzusetzen. Zugleich scheint es auch für einen anders gearteten Brexit, sei es nach dem Norwegen- oder nach dem Kanada-Vorbild, im Unterhaus keine Mehrheit zu geben. Damit gäbe es ein Patt. (witt)

zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



