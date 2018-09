Brexit: Briten fordern mehr Kompromissbereitschaft der EU

BRÜSSEL. Vor dem Allgemeinen Rat am Dienstag in Brüssel hat der britische Brexit-Staatssekretär Martin Callanan mehr Kompromissbereitschaft von der EU in den Verhandlungen eingefordert.

Bild: NIKLAS HALLE'N (AFP)

"Großbritannien hat sich kompromissbereit gezeigt. Wir haben unser 'White Paper' präsentiert. Nun ist es an der Zeit, dass das die EU erwidert", so Callanan.

Für einen Verhandlungserfolg brauche es Kompromisse beider Seiten, sagte er. "Wir sind gespannt, was die EU dazu sagen wird." Am Nachmittag wird EU-Brexit-Chefverhandler Michel Barnier die Europaminister, allerdings ohne Großbritannien, über die bisherigen Verhandlungen informieren. Noch ist unklar, ob diese wie geplant bis Ende Oktober abgeschlossen werden können. Beim Salzburg-Gipfel der Staats- und Regierungschefs könnte eine Verlängerung der Verhandlungen bis in den November hinein beschlossen werden.

Tusk: Möglichkeit für Brexit-Gipfel im November

Die EU-Staats- und Regierungschefs werden in Salzburg über die Möglichkeit eines Brexit-Sondergipfels im November beraten. Dies kündigte Ratspräsident Donald Tusk am Dienstag in seinem Einladungsbrief an. "Leider ist ein No Deal Szenario noch immer möglich. Aber wenn wir alle verantwortlich handeln, können wir eine Katastrophe verhindern", schrieb Tusk.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema