Boris Johnson attackiert Brexit-Plan von Premierministerin Theresa May

Mays Chequers-Plan stelle einen Ausverkauf nationaler Interessen dar.

Boris Johnson Bild: REUTERS

Boris Johnson feuert eine Breitseite auf seine frühere Chefin. Der ehemalige britische Außenminister griff am Montag in einem Beitrag für die Zeitung "Daily Telegraph" die Brexit-Politik von Premierministerin Theresa May scharf an: Ihr Chequers-Plan stelle einen Ausverkauf nationaler Interessen dar, sie gehe mit "wehender weißer Fahne" in die Verhandlungen mit Brüssel. "Ich fürchte, der unausweichliche Ausgang ist ein Sieg für die EU, und Großbritannien liegt flach auf der Matte mit zwölf Sternen, die symbolisch über unserem halb bewusstlosen Kopf kreisen."

Johnson war im Juli aus Protest gegen den Chequers-Plan zurückgetreten. Der Plan sieht vor, dass Großbritannien, was Güter und Agrarprodukte betrifft, im Binnenmarkt verbleibt und weiterhin dem "gemeinsamen Regelwerk" der EU folgt. Was Dienstleistungen anlangt, will man ausscheren, eigene Regeln setzen und sich die Möglichkeit offenhalten, Freihandelsverträge mit Drittstaaten abzuschließen. Der Plan würde eine harte Grenze zwischen Nordirland und Irland vermeiden. Aber er gerät zurzeit unter massives Feuer.

Johnson attackiert den Chequers-Deal, weil er einen harten Brexit, also einen scharfen Bruch mit der EU will. "Wenn wir einem ‚gemeinsamen Regelwerk‘ mit der EU zustimmen – über das wir keine Kontrolle haben", schrieb er, "machen wir es unmöglich für Großbritannien, konkurrenzfähiger zu sein, zu erfinden, abzuweichen und zu initiieren."

Johnson strebt die sogenannte Singapur-Option an: ein Großbritannien, das kompromisslos für Freihandel ist, sich klar vom europäischen Binnenmarkt abgrenzt und ihm mit Mini-Steuern und -Regularien Konkurrenz macht.

Mays Mehrheit in Gefahr

Johnson findet Unterstützung bei Abgeordneten der Konservativen Partei. Die "Times" meldete gestern, dass 20 Fraktionskollegen von May ihre Unterstützung für die Gruppe "StandUp4Brexit" (etwa: Steh auf für Brexit) angemeldet haben. Ihr Ziel ist es, den Chequers-Plan zu verhindern. Da May im Unterhaus nur eine Mehrheit von sieben Sitzen hat, sind die 20 Rebellen mehr als genug, um ihren Brexit-Plan niederzustimmen, wenn er dem Parlament vorgelegt wird.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema