"Bis 2023 in unter drei Stunden mit dem Auto von Linz nach Prag"

FREISTADT. Ivo Bárek, Vizepräsident des tschechischen Senats, im OÖN-Interview über den längst überfälligen Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und das Gedenken an den "Prager Frühling".

Beim Gedenken an die Niederschlagung des Prager Frühlings gab es Streit. Bild: ZDF

Ivo Bárek, Vizepräsident des tschechischen Senats (Oberhaus des Parlaments), sagt im OÖN-Interview, dass Prag mit Hochdruck am Ausbau der Verkehrsinfrastruktur arbeitet: "Die Vervollkommnung der Infrastruktur hat für uns höchste Priorität".

OÖN: Herr Vizepräsident, ich nehme an, Sie sind mit dem Auto von Prag nach Freistadt gefahren. Wie ging es Ihnen dabei?

Ivo Bárek: In Tschechien schlechter, in Österreich besser. Man muss die österreichische Seite loben für das Tempo, in dem gebaut wird. Das gilt auch für die Strecke von Brünn nach Wien.

Ich bin kürzlich zwei Mal mit dem Auto von Linz nach Prag gefahren – nur mit Glück schafft man die 250 Kilometer unter 3,5 Stunden. Warum geht das fast 30 Jahre nach dem Fall des Eisernen Vorhangs nicht flotter?

In der nächsten Zeit wird es sich beschleunigen. Wir haben erst kürzlich im Senat eine Novelle verabschiedet, die den Ausbau der Infrastruktur rascher vorantreiben soll. So werden etwa die Prozesse der Vorbereitung vereinfacht. Zudem wird bereits jetzt an einigen Abschnitten der Strecke Budweis-Prag mit Hochdruck gebaut.

Besonders schlimm ist es ja eigentlich zwischen der gemeinsamen Grenze und Budweis...

Wir wissen das. Wenn es innerhalb der nächsten fünf Jahre gelingen würde, diese Verbindung zu verbessern, dann wäre das sehr gut. Einige Abschnitte sind ja bereits baubereit. Die Vervollkommnung der Infrastruktur hat für uns jedenfalls höchste Priorität.

Das heißt, im Jahr 2023 können wir in unter drei Stunden von Linz nach Prag fahren?

Im Prinzip ja, wenn alles klappt.

2018 ist für Tschechien ein besonderes Jahr. Zum 50. Mal jährte sich etwa die Niederschlagung des "Prager Frühlings". Welche Bedeutung hat dieses Ereignis heute in Tschechien?

1968 war ein trauriges Jahr. Man brauchte in Tschechien Jahrzehnte, um sich damit abzufinden. Es ist wichtig, dass man immer wieder daran erinnert.

Ivo Bárek, Vizepräsident des tschechischen Senats (re.) und OÖN-Redakteur Clemens Schuhmann

Was sagen Sie dazu, dass viele Jugendliche in Tschechien nichts mit dem Begriff "Prager Frühling" anfangen können und Alexander Dubcek für einen Eishockey-Star halten?

Es ist wichtig, dass man mit den Kindern und Jugendlichen spricht – auch innerhalb der Familien. Ich war 1968 sechs Jahre alt und habe mit meinen Eltern häufig darüber gesprochen – und ich habe das dann natürlich auch an meine beiden Kinder weitergegeben.

Beim Gedenken im August gab es Unstimmigkeiten: Staatspräsident Milos Zeman hat keine Rede gehalten, stattdessen wurde die Ansprache des slowakischen Präsidenten im TV übertragen. Wie beurteilen Sie das Schweigen von Zeman?

Ich bin der Meinung, dass Präsident Zeman bei diesem Anlass auftreten hätte sollen. Das Volk hätte es erwartet, dass er dazu Stellung nimmt. Warum er es nicht getan hat, weiß nur er selbst.

Bei vielen Bürgern in Tschechien gibt es Unmut darüber, dass just im Gedenkjahr die kommunistische Partei wieder ein politischer Faktor in Prag ist. Sie stützt die Minderheitsregierung aus ANO von Premier Andrej Babis und Ihrer Partei, den Sozialdemokraten. Können Sie den Ärger nachvollziehen?

Der Wahlsieger, also die ANO-Partei, ist verantwortlich für die Zusammensetzung der Regierung. Das ist Premier Andrej Babis. Seine Aufgabe war, im Parlament Unterstützung für die Minderheitsregierung zu finden. Er hat aus allen schlechten Varianten die bessere gewählt. Denn eine andere Möglichkeit wäre die Unterstützung der rechtspopulistischen Partei "Freiheit und direkte Demokratie" (SPD) gewesen. Und das wäre für die überwiegende Mehrheit der Bevölkerung absolut inakzeptabel gewesen. Die Alternative wäre dann gewesen, dass es keine Regierung gibt – und es auch etwa beim Infrastrukturausbau zu weiteren Verzögerungen kommt.

Das heißt, Ihre Partei ist aus Staatsräson über den eigenen Schatten gesprungen?

Ja, so sehen wir das.

Zur Person

Ivo Bárek (56) ist seit dem Jahr 2002 Mitglied des Senats, also des Oberhauses des tschechischen Parlaments. Seit 2014 ist der sozialdemokratische Politiker Vizepräsident der zweiten Parlamentskammer. Der verheiratete Vater zweier Kinder stammt aus der Stadt Vyskov und hat an der Technischen Universität in Brünn Anfang der 1980er-Jahre Hochbau studiert.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema