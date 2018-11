Beim zweiten Mal soll es gelingen

Wie Premierministerin Theresa May ihren Brexit-Deal durch das Unterhaus bringen will.

Premierministerin Theresa May vor dem Amtssitz in Downing Street Nr. 10 Bild: Reuters

Die Angriffe kamen von allen Seiten. Als die britische Premierministerin Theresa May die politische Erklärung zum Brexit-Deal im Unterhaus vorstellte, dauerte es geschlagene 40 Minuten, bevor sich jemand aus ihrer Partei bereit fand, ihr zur Seite zu springen. Oppositionsführer und Labour-Chef Jeremy Corbyn bezeichnete das 26-Seiten-Papier, das eine nicht verpflichtende Willensbekundung zur Gestaltung des künftigen Verhältnisses darstellt, als ein "Geschwafel", das "auf einen blinden Brexit zusteuert".

Mays Koalitionspartner, die nordirische Kleinpartei DUP, kündigte an, ebenfalls gegen den Deal stimmen zu wollen. Ein Parteifreund der Premierministerin nach dem anderen sprach sich gegen das mühsam ausgehandelte Austrittsabkommen aus. Wie um alles in der Welt, fragen sich jetzt nicht nur Mays Verbündete in London, will sie diesen Deal durch das Parlament bringen?

Morgen, Sonntag, sollen das Austrittsabkommen und die politische Erklärung auf einem EU-Sondergipfel in Brüssel abgesegnet werden, aber es gilt als sicher, dass das Paket zwei Wochen später vom Unterhaus abgelehnt wird. Die parlamentarische Arithmetik ist da ziemlich eindeutig. May führt eine Minderheitsregierung, die dank der Unterstützung durch die zehn Abgeordneten der DUP eine Arbeitsmehrheit von 14 Stimmen hat. Wenn, wie angekündigt, die Opposition geschlossen gegen den Brexit-Deal stimmt und auch die DUP nicht mitzieht, verliert die Regierung. Wenn, wie angekündigt, die mehr als 80 Abgeordneten der Konservativen Partei, die sich bisher öffentlich gegen Mays Version des Brexit ausgesprochen haben, dementsprechend abstimmen, verliert die Regierung mit Pauken und Trompeten.

Downing Street hat sich auf diese Niederlage schon eingestellt. Und plant, wie die "Times" berichtete, schon eine zweite Abstimmung. Nach den Vorgaben des "EU-Austrittsgesetzes" hat die Regierung nach einer Niederlage 21 Tage Zeit, um vor dem Unterhaus zu erklären, wie der nächste Schritt aussehen soll. Kabinettsmitglieder wie der Umweltminister Michael Gove, so die "Times", würden darauf dringen, dann Verhandlungen mit der EU zu führen, um Nachbesserungen zu bekommen, selbst wenn sie auch nur kosmetischer Natur seien. Damit könnte man den Deal dem Unterhaus erneut vorlegen.

Doch warum sollte sich die parlamentarische Arithmetik ändern? "Viele meiner Kollegen", zitiert die "Times" einen Abgeordneten der Konservativen, "brauchen nur einen eleganten Weg, um von ihrer Hardliner-Position abzurücken." Ähnliches gilt für manche Labour-Abgeordnete. Die Situation, die nach einer ersten Ablehnung eintreten würde, ist vorhersehbar: Das Pfund ginge auf eine Kellerfahrt, und die Aktienmärkte würden die Aussicht auf einen No-Deal-Brexit mit Kursstürzen abstrafen.

Blick in den Abgrund

Arbeitsministerin Amber Rudd bestätigte in einem Radio-Interview die Kalkulation des Kabinetts. Gefragt, was im Falle einer Ablehnung passieren würde, sagte sie: "Was eintreten wird ist, dass Abgeordnete aller Parteien einen vorsichtigen Blick in den Abgrund nehmen werden und überdenken, was im besten Interesse des Landes liegen würde." Konfrontiert mit der Aussicht auf einen ungeregelten und chaotischen Brexit, so die Denkweise der Downing Street, würden genug Abgeordnete einknicken. Es gebe keine Mehrheit im Unterhaus, sagte Rudd, die einen No-Deal zulassen würde.

