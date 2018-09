Beförderung statt Rücktritt: Maaßen wird Staatssekretär

BERLIN. Die deutsche Koalitionskrise ist beigelegt: Die Spitzen von CDU, CSU und SPD haben sich am Dienstag auf eine Lösung im wochenlangen Streit um den Verfassungsschutzpräsidenten geeinigt. Hans-Georg Maaßen muss zwar seinen Posten räumen, der 55-Jährige wird jedoch zum Staatssekretär im Innenministerium befördert.

Innenminister Seehofer sprach dem Inlandsgeheimdienstchef Maaßen (Bild) das Vertrauen aus und gab ihm ein neues Amt. Bild: dpa

Im Innenministerium soll Maaßen nicht für die Aufsicht über das Bundesamt für Verfassungsschutz zuständig sein, obwohl Innenminister Horst Seehofer erneut betonte, dass er „seine Kompetenz in Fragen der öffentlichen Sicherheit“ schätze. Für Maaßen stellt der Wechsel sogar eine Beförderung in eine höhere Besoldungsgruppe dar. Betrug sein Grundgehalt bisher 11.500 Euro im Monat, so soll er künftig 14.100 Euro bekommen. Einzelheiten werden am Mittwoch bekannt gegeben. Auch wer Maaßen als Verfassungsschutz-Chef folgen soll.



Der Fall hatte die Große Koalition in Deutschland in eine ernste Krise gestürzt. Die SPD forderte die Entlassung Maaßens, weil sie ihm nicht mehr zutraute, die Demokratie energisch genug gegen rechte Attacken zu schützen. CSU-Chef Seehofer wiederum sprach ihm mehrmals öffentlich sein Vertrauen aus. In einem Vier-Augen-Gespräch suchte Kanzlerin Merkel mit Seehofer gestern nach einem Kompromiss, auch SPD-Chefin Andrea Nahles wurde danach hinzugezogen.

Hätten Seehofer, Merkel und Nahles sich nicht geeinigt, wäre ein Koalitionsbruch denkbar gewesen. Nun ist das Fortbestehen des Bündnisses vorerst gesichert. Die SPD hat sich durchgesetzt. Doch auch für Seehofer ist es eine gesichtswahrende Lösung.

Die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt sagte: „Das ist eine unfassbare Mauschelei.“ Wer „illoyales Verhalten und Kuschelei mit der AfD“ belohne, anstatt es zu ahnden, habe jedes Gespür für Anstand verloren – „und die SPD macht alles mit“. Linskfraktionschef Dietmar Bartsch erklärte, es sei zwar „gut so“, dass Maaßen nicht mehr das BfV führen werde. Dass dieser nun „faktisch befördert“ werde, sei aber „eine Farce“.

AfD verteidigt Maaßen

Der AfD-Fraktionsvorsitzende Alexander Gauland dagegen attestierte Maaßen, „der Republik treu gedient“ zu haben. Der „verdiente Behördenleiter“ müsse gehen, weil er der Regierung „nicht genehm“ gewesen sei.

Maaßen stürzte über seine Äußerungen über die Vorfälle in Chemnitz. In der sächsischen Stadt war es nach der Tötung eines Deutschen mutmaßlich durch Asylwerber zu Aufmärschen rechter Gruppen gekommen. Maaßen hatte gesagt, es lägen „keine belastbaren Informationen“ für „Hetzjagden“ auf Ausländer vor - vielmehr sprächen „gute Gründe“ dafür, dass es sich bei einem entsprechenden Video „um eine gezielte Falschinformation handelt, um die Öffentlichkeit von dem Mord abzulenken“. Kritiker werfen Maaßen vor, die Ausschreitungen verharmlost und damit rechten Gruppen in die Hände gespielt zu haben.

