Bayern plant erste Sammelabschiebung nach Italien

Alle werden vor staunen noch blässer als Blass werden, die Union ist bereits vor der Wahl sehr schwach, so schwach, dass sie sogar mit den desolaten ROTEN in Gesamtdeutschland koalieren muss, aber nach der Bayernwahl wird die CSU und auch die gesamte Union mit der spd, darniederliegen.



Das alles geht zugunsten der AfD, sie wird so kräftig zulegen, sodass man sie nach Wahlen nimmer mehr ausgrenzen kann und dann werden die Karten neu gemischt!



Die Merkl gehört schon seit Jahren von der Regierungsspitze entfernt, das wurde bisher aus blinden deutschen Gehorsam nicht gemacht, nunmehr ist die Rechnung für das Versäumnis vom deutschen Volk zu bezahlen!