Bayern-Wahlen: CSU verliert Absolute, Grüne gewinnen deutlich

MÜNCHEN. Bei der Landtagswahl im süddeutschen Bundesland Bayern hat die bisher allein regierende konservative CSU am Sonntag die absolute Mehrheit einer Prognose zufolge deutlich verfehlt. Wir berichten im Live-Blog.

Bei der Landtagswahl im süddeutschen Bundesland Bayern hat die bisher allein regierende CSU die absolute Mehrheit Prognosen zufolge klar verfehlt. Laut den TV-Sendern ARD und ZDF kamen die Christlichsozialen am Sonntag auf 35,5 Prozent. Zweite Kraft wurde mit 18,5 bis 19 Prozent die Grünen. Es folgen die Freien Wähler mit 11,5 Prozent, die AfD zog mit elf Prozent in das Landesparlament ein. Die SPD rutschte mit 9,5 bis zehn Prozent auf einen historischen Tiefstand ab. Die CSU von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder braucht zum Weiterregieren einen oder mehrere Koalitionspartner.

Söder sieht "klaren Regierungsauftrag" für CSU

Ministerpräsident Markus Söder (CSU) will trotz des Verlustes der absoluten Mehrheit wieder die Regierung in Bayern bilden. "Es ist der Auftrag an die CSU ergangen, eine stabile Regierung in Bayern zu bilden", sagte er am Sonntag vor Journalisten im Landtag. Söder setzt offenbar auf ein Bündnis mit den Freien Wählern. Es gebe eine "Priorität für ein bürgerliches Bündnis", meinte er.

"Unser klares Ziel ist es, diese Verantwortung zu schultern." Nach ersten Hochrechnungen kommt die bisher allein regierende CSU auf rund 35 Prozent, vor fünf Jahren waren es noch 47,7 Prozent. "Wir nehmen das Ergebnis auch an, auch mit Demut, und wir werden aus dem Ergebnis auch Lehren ziehen müssen", sagte Söder. "Wir müssen jetzt vor allem nach vorne schauen."

Für die CSU sei es aber nicht leicht gewesen, sich dem negativen Bundestrend zu entziehen. Nach der ersten Hochrechnung der ARD würde es für die CSU für eine Koalition mit den Freien Wählern reichen.

