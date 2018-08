Australien: Turnbull gewann Machtkampf

CANBERRA. Der australische Premierminister Malcolm Turnbull hat einen Machtkampf innerhalb seiner Partei gewonnen.

Malcolm Turnbull Bild: AFP

Der 63-Jährige setzte sich am Dienstag in Canberra in einer Kampfabstimmung um den Vorsitz der Liberalen innerhalb der Fraktion gegen seinen bisherigen Innenminister Peter Dutton klar durch. Damit kann Turnbull auch das Amt des Regierungschefs behalten.

Turnbull bekam 48 Stimmen, für Dutton stimmten 35 Abgeordnete. Der 47-Jährige, der zum konservativen Flügel gehört, trat sofort nach seiner Niederlage zurück. Trotz des verhältnismäßig deutlichen Ergebnisses gilt der seit 2015 amtierende Regierungschef als geschwächt. Nach Medienberichten stimmten auch mehrere andere Minister gegen ihn. Deshalb wird – über den frei gewordenen Posten des Innenministers hinaus – mit einer größeren Umbildung des Kabinetts gerechnet.

In Australien wurde bereits seit längerer Zeit über einen möglichen Wechsel im Amt des Premierministers spekuliert. Turnbull hat nach drei Jahren im Amt innerhalb der Liberalen an Rückhalt verloren. Er rief das eigene Lager nun dazu auf, zusammenzustehen.

