"Aufmärsche gewaltbereiter Neonazis haben mit Trauer nichts zu tun"

CHEMNITZ. Die deutsche Bundesregierung kritisierte rechte Kundgebungen in Chemnitz deutlich.

Mehr als 30.000 Menschen nahmen gestern in Chemnitz am „Konzert gegen rechts“ teil. Bild: REUTERS

Die deutsche Bundesregierung hat die Kundgebungen rechter und rechtsextremer Gruppen in Chemnitz gestern deutlich kritisiert: Regierungssprecher Steffen Seibert sagte, was man in der sächsischen Stadt neben "berechtigter Sorge und Betroffenheit" am vergangenen Wochenende auch gesehen habe, "diese Aufmärsche gewaltbereiter Rechtsextremisten und Neonazis, das hat ja mit Trauer um einen Menschen oder mit Sorge um eine Stadt, um ein Gemeinwesen, wirklich nicht das Geringste zu tun".

Dies habe keine Botschaft der Trauer ausgesendet, sondern "eine Botschaft des Hasses" auf Ausländer, Politiker, auf die Polizei und auf die freie Presse. Zudem bedankte sich Seibert ausdrücklich bei der Polizei: "Die Polizisten stehen an solchen Tagen in der ersten Reihe der Verteidigung unserer Demokratie."

Die Sicherheitskräfte waren auch gestern im Großeinsatz. Mehr als 20.000 Menschen nahmen gestern am "Konzert gegen rechts" in Chemnitz teil. Die Lokalmatadore "Kraftklub" traten ebenso auf wie der Rapper Marteria und die Toten Hosen.

Campino, Sänger der Toten Hosen, sagte, das Konzert sei ein Erfolg, "wenn eine Riesenzahl von Menschen kommt und wenn alles gewaltfrei" bleibe. Zuvor hatten die Veranstalter betont: "Ziel ist nicht, eine Party zu feiern. Es geht vielmehr darum, unsere Abscheu darüber auszudrücken, dass Menschen so einen Mord instrumentalisieren, um ihrem Rassismus freien Lauf zu lassen."

AfD-Jugend unter Beobachtung

Unterdessen wurde bekannt, dass die AfD-Jugendorganisationen (JA) in Bremen und Niedersachsen vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Er habe in der vergangenen Woche entschieden, die JA zu beobachten, sagte Innenminister Boris Pistorius (SPD) gestern. Es handle sich dabei "um eine verfassungsfeindliche Organisation".

Eine strukturelle Nähe des niedersächsischen Jugendverbandes zum organisierten Rechtsextremismus sei unverkennbar. Die Entscheidung habe nichts mit den Ereignissen in Chemnitz zu tun, sagte Pistorius. JA-Bundeschef Damian Lohr will die beiden Landesverbände nun auflösen.

Immer mehr SPD-Politiker fordern seit dem Wochenende eine Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz: Justizministerin Katarina Barley (SPD) sagte: "Teile der AfD agieren offen verfassungsfeindlich. Sie müssen wir behandeln wie andere Verfassungsfeinde auch und entsprechend beobachten lassen."

In Chemnitz hatte die AfD am Samstag zu einem "Schweigemarsch" eingeladen, um an die Tötung eines 35-Jährigen zu erinnern. An der Kundgebung nahmen 8000 Menschen teil. Neben mehreren AfD-Landeschefs marschierten auch Vertreter des fremdenfeindlichen Pegida-Bündnisses in der ersten Reihe mit.

