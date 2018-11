Audioaufnahme aufgetaucht: Khashoggis letzte Worte

ISTANBUL. Eine Audioaufnahme aus dem saudischen Konsulat in Istanbul soll den grausamen Mord an dem saudischen Journalisten dokumentieren.

Proteste gegen den Mord am saudischen Journalisten Jamal Khashoggi. Bild: Reuters

„Ich ersticke! Nimm diese Tüte von meinem Kopf, ich habe Platzangst!“ – soll der ermordete saudische Journalist Jamal Khashoggi (59) unmittelbar vor seinem Tod gesagt haben. Nazif Karaman, Reporter der türkischen Zeitung „Sabah“, zufolge stammen die letzten Worte Khashoggis aus einer Audioaufnahme aus dem saudischen Konsulat in Istanbul. Sie dokumentieren seinen qualvollen Tod.

Am 2. Oktober war der „Washington Post“-Journalist und Regime-Kritiker in das saudische Konsulat gegangen. Dort wollte er Dokumente für seine bevorstehende Hochzeit abholen – heraus kam Kashoggi allerdings nicht mehr. Denn in der Botschaft wartete schon ein 15-köpfiges Kommando darunter viele enge Mitarbeiter des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman (33). Sie erstickten Khashoggi mit einer Plastiktüte.

Den Tonaufnahmen zufolge habe die Ermordung etwa sieben Minuten gedauert. Danach legte das Spezialteam die Botschaft mit weiteren Plastiktüten aus, um Khashoggis Leiche zu zerstückeln. 15 Minuten lang zerteilte Salah Muhammed A. Tubaigy (47), der Chef forensischer Beweisaufnahme des saudischen Innenministeriums, den leblosen Körper mit einer Knochensäge.

Die Leichenteile sollen danach in Säure aufgelöst und in die Kanalisation gespült worden sein. Laut der türkischen Zeitung „Sabah“, wurden in Proben aus der Abwasserleitung der Residenz des saudi-arabischen Konsuls in Istanbul Säure-Spuren gefunden. Auch „biologische Beweise“ im Garten des saudi-arabischen Konsulats in Istanbul stützten diese These.

Karaman zufolge wolle „Sabah“ in den nächsten Tagen Fotos von den Werkzeugen des saudischen Kommandos, das überwiegend aus Mitgliedern des Sicherheitsapparates des saudischen Königshauses besteht, und weitere Audioaufnahme veröffentlichen.

