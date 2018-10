Armenien: Ein Rücktritt mit Hintergedanken

JEREWAN. Premier Paschinjan will Neuwahlen erzwingen.

Bild: REUTERS

Erst im April ist es dem beliebten Politiker Nikol Paschinjan gelungen, Premier in der Kaukasusrepublik Armenien zu werden. Nun ist er zurückgetreten, um so Neuwahlen zu erzwingen. Denn im Parlament in Jerewan haben die "Republikaner" von Ex-Präsident Sersch Sargsjan die Mehrheit – und sie erschweren Paschinjan das Regieren. So wurde etwa eine Reform des Wahlrechts verhindert.

Paschinjan geht mit seinem ungewöhnlichen Schritt ein hohes Risiko ein: Nun müssen die Abgeordneten zwei Mal damit scheitern, einen neuen Kandidaten zum Premier zu wählen. Erst dann kann das Parlament aufgelöst werden, um Neuwahlen auszurufen. Bei einer Neuwahl darf Paschinjan mit einer großen Mehrheit rechnen: Erst Ende September hat das Bündnis des populären Regierungschefs bei der Wahl zum Stadtrat von Jerewan 81 Prozent der Stimmen erreicht.

Da die "Republikaner" bei einer Neuwahl wohl ihre derzeitige Mehrheit einbüßen werden, könnten sie nun allerdings versuchen, den Urnengang so lange wie möglich hinauszuzögern.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema