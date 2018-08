Argentiniens Ex-Vizepräsident wegen Korruption verurteilt

BUENOS AIRES. Argentiniens früherer Vizepräsident Amado Boudou ist wegen Korruption zu fünf Jahren und zehn Monaten Haft verurteilt worden.

Amado Boudou Bild: (REUTERS)

Boudou, zwischen 2011 und 2015 Stellvertreter der damaligen Staatschefin Cristina Fernandez de Kirchner, wurde am Dienstag von einem Gericht in Buenos Aires für schuldig befunden, im Jahr 2010 den Verkauf einer Banknoten-Druckerei an Geschäftsfreunde illegal gefördert zu haben. Damals war Boudou Wirtschaftsminister.

Der 55-Jährige nahm laut Urteil Einfluss auf die Zentralbank, um das Unternehmen vor dem Konkurs zu retten. Er habe dafür einen Anteil an der Firma erhalten. Anschließend bekam die Druckerei demnach einen Regierungsauftrag zur Herstellung neuer Bankscheine.

Boudou galt als Vertrauter Cristina Kirchners. Gegen die Ex-Präsidentin laufen auch mehrere Verfahren wegen mutmaßlicher Korruption.

