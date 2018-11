Antisemitismus-Konferenz: "Besondere Verantwortung" Österreichs

WIEN. Spitzenvertreter jüdischer Organisationen und EU-Politiker wie Justizkommissarin Vera Jourova diskutierten bei der Konferenz über Strategien, das jüdische Leben in Europa zu sichern. Kurz verwies diesbezüglich auf die "besondere Verantwortung" Österreichs wegen der Mittäterschaft in der Shoah.

Kurz, Kantor, Weber: Die Antisemitismus-Konferenz in Wien Bild: HANS PUNZ (APA)

Kurz bezeichnete es als "unglaublich", dass Antisemitismus auch knapp 100 Jahre nach der Shoah noch existiere. Zum immer schon vorhandenen Antisemitismus sei auch ein "neu importierter" gekommen, sagte er in Anspielung auf Migranten aus islamischen Staaten.

Zudem hatte Kurz die Staaten der Europäischen Union aufgerufen, ihr Stimmverhalten bei UNO-Abstimmungen über Israel zu überdenken. "Was in den letzten Jahren und Jahrzehnten entstanden ist, ist ein immer stärker konzertiertes Vorgehen gegen Israel, in einem Ausmaß, das sicher nicht als ganz korrekt bezeichnet werden kann", stimmte Kurz der zuvor vom Chef des American Jewish Committee (AJC), David Harris, geäußerten Kritik an den UNO-Staaten zu.

Der konservative Spitzenkandidat bei der Europawahl, Manfred Weber, hat im Kampf gegen Antisemitismus und Hass eine Reglementierung von sozialen Medien wie Facebook angedroht. "Was in der realen, gedruckten Welt nicht erlaubt ist, darf auch in den sozialen Medien nicht erlaubt sein", sagte Weber am Mittwoch bei der EU-Konferenz gegen Antisemitismus in Wien. Sollten daher die IT-Unternehmen ihre "enormen gesellschaftlichen Verantwortung" zur Unterbindung von Terrorwerbung, aber auch Fake News und Antisemitismus nicht nachkommen, "dann ist der Gesetzgeber in der Lage, klare Regelungen zu setzen".

Kurz wies darauf hin, dass Österreich aufgrund seiner Geschichte in Sachen Antisemitismus und Wiederbetätigung schon jetzt "ganz strenge Gesetze" haben, und damit Vorbild für andere Staaten sei. "Das wichtigste ist, nicht wegzuschauen", sagte Kurz, der diesbezüglich aber auch einen Bogen zu seiner Linie in der Migrationspolitik schlug. "Wir sollten nur so viele Menschen in ein Land lassen wie wir auch integrieren können", sagte er. Ein nicht organisierter Zustrom "kann immer ein Problem sein", verwies er auf die Einwanderung aus muslimischen Ländern, die "Schwierigkeiten schaffen" könne, weil die dortigen Menschen "ein anderes Verständnis von Israel" hätten.

Netanyahu lobte frühzeitiges Eintreten gegen Hass

Vor der Rede des Kanzlers hatte sich der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu in einer Videobotschaft an die Konferenz gewandt und die Initiative des österreichischen EU-Ratsvorsitzes gelobt. "Der Holocaust hat nicht in den Gaskammern von Auschwitz begonnen", mahnte Netanyahu dazu, schon frühzeitig gegen Hass einzutreten, "wenn man noch verhindern kann, dass schlimme Dinge schlimmer werden".

Netanyahu, der seine Teilnahme an der Konferenz wegen der aktuellen Regierungskrise in Israel absagen musste, rief alle europäischen Regierungen zur Annahme der Internationalen Antisemitismus-Definition auf, wie dies bereits sieben europäische Staaten, darunter Österreich, getan hätten. "Wir kämpfen für unsere gemeinsame Zukunft, für unsere gemeinsame Zivilisation - und wir werden siegen", sagte er.

Der Präsident des Europäischen Jüdischen Kongresses (EJC), Moshe Kantor, dankte Kurz in seiner Rede für seine "Führungsstärke" und den persönlichen Einsatz, "diese Frage zu einer Priorität gemacht zu haben". Kantor hatte Kurz am Dienstagabend einen Ehrenpreis des EJC, den "Jerusalem Navigator", überreicht.

Ariel Muzicant zu Gast in der ZIB 2:

