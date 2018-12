Angst vor Chaos: Britische Abgeordnete wollen den EU-Austritt verschieben

LONDON. Bei dem für 14. Jänner geplanten Unterhaus-Votum über den Brexit-Vertrag droht ein Nein.

Diese Britin lehnt den bevorstehenden EU-Austritt ihres Landes ab und protestierte daher vor dem Parlamentsgebäude in London. Bild: APA/AFP

In Großbritannien geht die Angst vor einem ungeordneten EU-Austritt um: Da der höchst umstrittene Austrittsvertrag der britischen Premierministerin Theresa May bei der für 14. Jänner geplanten Abstimmung im Unterhaus zu scheitern droht, fürchten immer mehr Abgeordnete einen ungeregelten "Brexit" und drängen – parteiübergreifend – auf eine Verlängerung der Frist für den Austritt, der für 29. März 2019 festgelegt wurde.

Es gebe seit Wochen parteiübergreifende Gespräche von Abgeordneten, um die März-Frist nach hinten zu verschieben, berichtete die Zeitung "Observer" in ihrer aktuellen Sonntagsausgabe. Es soll auch Gespräche mit Ministern und der EU gegeben haben. "Ich hatte diese Diskussionen mit Ministern. Sie werden es nicht in der Öffentlichkeit sagen, aber die Option einer Verschiebung muss nun sicher gut angeschaut werden", wird ein Tory-Abgeordneter zitiert, der seinen Namen nicht nennen wollte.

Von der oppositionellen Labour-Partei gibt es keine offiziellen Forderungen nach einer Verlängerung. Keir Starmer, Brexit-Sprecher der Arbeiterpartei, sagte jedoch: "Wenn der Deal abgelehnt wird, muss das Parlament eine sehr ernsthafte Debatte darüber führen, wie die Wirtschaft vor einem No-Deal-Szenario geschützt werden kann." Und dann "sollte nichts ausgeschlossen werden".

Der konservative Abgeordnete Dominic Grieve hält eine Verschiebung des EU-Austritts auch dann für notwendig, wenn sich seine Parteichefin Theresa May im Parlament durchsetzen sollte. Es werde mehr Zeit notwendig sein, um die notwendigen Gesetze auf den Weg zu bringen, so Grieve. Sollte Mays Paket abgelehnt werden, sei die Option eines Aufschubs "unvermeidbar", um ein "No Deal"-Szenario zu vermeiden.

EU: "Rauft euch zusammen"

Brüssel hat zuletzt bereits signalisiert, dass eine Fristverlängerung prinzipiell möglich sei. Das dürfe aber keinesfalls bedeuten, dass das bereits verhandelte Abkommen noch einmal aufgeschnürt werde. EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker sagte gestern in Richtung London: "Mein Appell ist: Rauft euch zusammen und sagt uns dann Bescheid, was ihr denn nun wollt."

Der britische Handelsminister Liam Fox hat unterdessen vor einer Abkehr vom Brexit gewarnt. Sollte das Parlament das mit Brüssel ausgehandelte Austrittsabkommen ablehnen, stünden die Chancen 50 zu 50, dass der Brexit nicht stattfinde, sagte Fox in einem Interview mit der Zeitung "Sunday Times".

Die Botschaft des Handelsministers richtet sich vor allem an Brexit-Hardliner im britischen Parlament. Sie lehnen Mays Abkommen ab, weil ihnen der darin vorgesehene Bruch mit Brüssel nicht deutlich genug ist.

"Wir können uns zu 100 Prozent sicher sein, dass wir am 29. März austreten werden, wenn wir für den Deal der Premierministerin stimmen", sagte Fox – und fügte hinzu: "Wenn wir nicht dafür stimmen, bin ich mir nicht sicher, ob ich dem viel mehr als eine 50-zu-50-Chance geben würde."

Vorsorglich Fähren gebucht

Die britische Regierung bucht zur Vorbereitung auf einen ungeregelten Austritt Fähren für mehr als 111 Millionen Euro. Damit soll die Versorgung des Landes gesichert werden, wenn wegen neu eingeführter Grenzkontrollen der Verkehr zwischen der Insel und der EU ins Stocken gerät.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema