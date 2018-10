AfD-Politikerin will Zäune zwischen Bayern und Österreich

MÜNCHEN. Katrin Ebner-Steiner, Vizechefin der rechten AfD in Bayern, schlägt Zäune als Maßnahme zum Grenzschutz vor.

"Wir brauchen zwischen Bayern und Österreich durchgehende Zäune", antwortete Ebner-Steiner in einem Interview mit dem "Standard" auf die Frage, welche Grenzschutzmaßnahmen sie vorschlagen würde. Auch über die Umsetzung hat sich die Kandidatin für die Bayern-Wahl am 14. Oktober offenbar schon Gedanken gemacht. "Es gibt Firmen in Israel, die so etwas machen, das wäre kein Problem", sagt die Listenerste der AfD in Niederbayern.

Nachsatz: "Wir müssten dann natürlich die Straßen massiv ausbauen und größere Kontrollstellen einrichten, damit das funktioniert. Aber wenn wir diese Zäune hätten, dann würde sich das schnell herumsprechen, es käme vermutlich auch keiner mehr – so wie damals beim G7-Gipfel in Ellmau. Da gab es auch einen Zaun und keine Probleme". Die Grenzregion zu Österreich sei 2015 "monatelang Hauptschauplatz der durchziehenden Massenzuwanderung über die Balkanroute" gewesen, das hätten die Menschen nicht vergessen.

AfD liegt bei 14 Prozent

Die Afd erfreut sich im bisher tiefschwarzen Bayern steigender Beliebtheit, während die Großparteien verlieren. Bestätigen sich die Umfragen, wäre die Übermacht der CSU nach der Wahl am Sonntag gebrochen, und die SPD wäre nur noch eine landespolitische Randfigur.

Die CSU könnte einer aktuellen Umfrage zufolge nur mit den Grünen oder der AfD in einer Zweier-Koalition regieren. In allen anderen Konstellationen würde nur ein Dreier-Bündnis für eine absolute Mehrheit im Freistaat reichen, wie eine am Dienstag veröffentlichte Insa-Umfrage für die "Bild"-Zeitung ergab.

Danach kommt die CSU auf 33 Prozent, das ist ein Prozentpunkt weniger als vor zwei Wochen. Bündnis 90/Die Grünen erreichen laut Insa 18 (17) Prozent, die AfD 14 (14) Prozent. Eine Koalition mit der rechtsgerichteten AfD hat die CSU aber ausgeschlossen.

In der AfD selbst mehren sich angesichts wachsender Umfragewerte Forderungen nach einer Beteiligung an künftigen Regierungen in Bund und Ländern. Eine Partei, die fast ein Fünftel der Wähler vertrete, könne nicht auf Dauer im politischen Abseits stehen, erklärte der stellvertretende Bundesvorsitzende Georg Pazderski in einem am Mittwoch veröffentlichten Positionspapier.

