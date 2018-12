"Action! Now" – "Arnie" und die guten Nachrichten vom Klimagipfel

Der Hollywoodstar verschafft dem Kampf gegen den Klimawandel breite Aufmerksamkeit

Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen überlässt dem Hollywoodstar Arnold Schwarzenegger einen Teil seiner Redezeit. Bild: APA/BUNDESHEER/PETER LECHNER

"Meine Damen und Herren, wir sind in Schwierigkeiten, wir sind in ernsten Schwierigkeiten." Mit diesen Worten gibt UN-Generalsekretär António Guterres den Ton für die 24. Klimakonferenz der Vereinten Nationen an. Das Thema, um das es in der polnischen Kohle- und Industriestadt Kattowitz bis Mitte des Monats geht: Wenn es den Ländern der Welt nicht rasch gelingt, die Treibhausgase drastisch zu senken, dann fährt der Planet an die Wand. Das jedenfalls legen alle aktuellen Studien zum Klimawandel nahe.

Viele Mächtige, die etwas dagegen tun könnten, sitzen im Saal. Staatspräsidenten, Regierungschefs, Umweltminister. Und Arnold Schwarzenegger. Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen überlässt ihm einen Teil seiner Redezeit. Einem Hollywoodstar hören auch Leute zu, die sich nicht für Klimaschutz und Kattowitz interessieren. Wenn das Van der Bellens Kalkül war, dann ist es aufgegangen. Nichts findet am Eröffnungstag mehr Beachtung als das, was "Arnie" sagt. Es lässt sich so zusammenfassen: "Action! Now!"

Indien macht Hoffnung

Oft kommt entschiedene Aktion von einer Seite, von der man sie am wenigsten erwartet. Während entwickelte Industrienationen wie Europa, die USA, Kanada und Russland weit hinter den Klimaschutzzielen von Paris hinterherhinken, holen Staaten auf, die man vor nicht langer Zeit abschätzig als Entwicklungsländer bezeichnet hat. Indien ist so ein Beispiel, das Hoffnung macht. Der Subkontinent mit 1,3 Milliarden Menschen ist auf dem besten Weg, der Klimavorreiter der Welt zu werden. Zu dieser Prognose kommt der Climate Action Tracker (CAT). Das ist eine unabhängige und wissenschaftliche Analyseplattform, die seit 2008 die Klimapolitik von 32 Staaten beobachtet. Zur Erinnerung: Eine Erderwärmung um zwei Grad gilt gerade noch als beherrschbar, eine um nur 1,5 Grad als wünschenswert. Im Pariser Abkommen 2015 steht, man wolle weltweit deutlich unter zwei Grad bleiben. Indien sei "auf dem besten Weg, die Klimaschutzziele des Pariser Abkommens zu übertreffen", schreiben die Analysten des CAT. Demnach könnte das Riesenland bereits heuer 40 Prozent seines Strombedarfs aus nicht-fossilen Quellen decken.

Wie macht Indien das? "Das Land tut etwas, obwohl es arm ist", sagt Johannes Wahlmüller von Global 2000. Und Indiens Klimapolitik kommt paradoxerweise entgegen, dass das Land arm ist. Deswegen ist der Pro-Kopf-Ausstoß von Treibhausgasen relativ gering. Was die Leistungen des Staates nicht schmälert. Wahlmüller nennt vor allem die Investitionen in Solar- und Windenergie. Solartechnologie ist immer billiger geworden. Strom aus Sonne ist inzwischen so billig, dass in Indien geplante Kohlekraftwerke Gefahr laufen, als "gestrandete Investments" zu enden, wie CAT meint. Weshalb Wahlmüller hofft, Indien werde sich von seinen Kohle-Ausbauplänen verabschieden. "Was kann uns Besseres passieren, als wenn eine schmutzige Energiequelle unrentabel wird?" Außerdem hat Indien so wie Dänemark beschlossen, ab 2030 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge neu zuzulassen.

Ein anderes positives Beispiel, das auf den endlosen Gängen im Kattowitzer Kongresszentrum besprochen wird, ist Marokko: Es dürfte sogar das 1,5-Grad-Ziel schaffen. Nur Gambia wird das auch zugetraut. Ein Grund: Marokko steckt internationale Finanzhilfen in Klimaschutzmaßnahmen.

