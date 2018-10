40 Konservative rebellieren gegen Mays Brexit-Plan

LONDON. Der innerparteiliche Unmut über die britische Regierungschefin wächst – doch die Zeit drängt

Die Brexit-Verhandlungen stocken, der Unmut in den Reihen der britischen Regierungschefin Theresa May wächst: Angeblich sind 40 Abgeordnete der Konservativen bereit, gegen den Austritts-Deal der Premierministerin zu votieren, sofern das Abkommen nicht ihren Vorstellungen entspricht. Das sagte der Tory-Abgeordnete Steve Baker dem Radiosender BBC.

Viele Parteikollegen würden keine halbgaren Lösungen hinnehmen, sagte Baker, der einst stellvertretender Brexit-Minister in Mays Kabinett war, bis er aus Protest gegen Mays Austrittspläne zurücktrat. Bei einem Abkommen, das das Land "halb in und halb außerhalb der EU" lasse, würden dies wohl mindestens 40 konservative Parlamentsabgeordnete nicht akzeptieren.

May braucht Unterstützung

In dem Fall wäre Regierungschefin May im Unterhaus auf Unterstützung der Labour-Opposition angewiesen. Denn May muss sich eine Vereinbarung mit der EU über den Austritt noch vom britischen Parlament absegnen lassen. Die Labour-Partei hat allerdings auch schon signalisiert, gegen Mays Vorhaben zu stimmen.

Schon seit Monaten sind die Verhandlungen zwischen Großbritannien und der EU eine Hängepartie. Zu einem der größten Probleme hat sich die Irland-Frage entwickelt: Durch den Austritt der Briten aus dem EU-Binnenmarkt und der Zollunion drohen neue Grenzkontrollen zwischen Irland und Nordirland. Die EU besteht deshalb auf einer Notbremse, auch "Backstop" genannt: Notfalls muss Nordirland praktisch Teil der EU-Zollunion bleiben.

Zugleich läuft den Verhandlern die Zeit davon. Der EU-Sondergipfel Mitte November gilt als letzter Termin, damit das britische Parlament den Deal noch rechtzeitig zum geplanten Brexit-Datum am 29. März 2019 absegnen kann.

