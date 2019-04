1,61 Billionen Euro – die Welt rüstete im Jahr 2018 massiv auf

STOCKHOLM. Umgerechnet auf die Weltbevölkerung belaufen sich die gesamten Militärausgaben auf 214 Euro pro Person.

Auch in neue Panzer wurde 2018 von vielen Staaten mehr Geld investiert. Bild: APA/AFP/JUNG YEON-JE

Die weltweiten Rüstungsausgaben sind erneut gestiegen. Insgesamt wurden nach dem gestern veröffentlichten Jahresbericht des Stockholmer "International Peace Research Institute" (SIPRI) 2018 global 1,8 Billionen Dollar (1,61 Billionen Euro) in Militärausgaben investiert – ein Plus von 2,6 Prozent im Vergleich zu 2017.

Am meisten gaben die USA, China, Saudi-Arabien, Indien und Frankreich aus. Die Ausgaben dieser fünf zusammen machen 60 Prozent des Gesamtbetrages aus. Die US-Ausgaben stiegen erstmals seit 2010, während China zum 24. Mal in Folge mehr für sein Militär ausgab als im Jahr davor. Die weltweiten Militärausgaben belaufen sich auf 2,1 Prozent des globalen Bruttoinlandproduktes. Umgerechnet auf die Weltbevölkerung sind das 214 Euro pro Person.

Deutschland liegt auf Platz acht der Liste mit 44,4 Milliarden Euro (ein Plus von 1,8 Prozent). Das entspricht einem Anteil von 1,2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts. Das Nato-Ziel zur Erhöhung der Verteidigungsausgaben auf zwei Prozent verfehlt Deutschland – wie auch andere Nato-Staaten – deutlich. US-Präsident Trump hatte die Nato-Partner in der Vergangenheit mehrmals aufgefordert, ihre Verteidigungsausgaben zu erhöhen.

Die USA bleiben unangefochtener Spitzenreiter. Sie gaben knapp 583 Milliarden Euro für ihre Verteidigung aus. Das entspricht mehr als einem Drittel (36 Prozent) der weltweiten Militärausgaben und damit beinahe den Investitionen der acht darauffolgenden Länder zusammen. "Der Zuwachs in den US-Militärausgaben geht auf die 2017 unter der Trump-Regierung beschlossene Beschaffung neuer Waffen zurück," erklärt SIPRI-Forscherin Aude Fleurant.

Während die USA und auch China deutlich mehr investieren, ist Russland erstmals aus den obersten fünf Plätzen herausgerutscht. Im Vergleich zu 2017 investierte Moskau 3,5 Prozent weniger in seine Rüstung. Ein Grund dafür sind die anhaltenden russischen Wirtschaftsprobleme. Trotzdem werde Russland in der Region weiter stark als Bedrohung wahrgenommen, sagte SIPRI-Fachmann Pieter Wezeman. Das Resultat: deutlich höhere Verteidigungsausgaben in Polen, der Ukraine, Bulgarien, Lettland, Litauen und Rumänien.

Ausgabenminus in Afrika

Als Grund für den kontinuierlichen globalen Anstieg sieht SIPRI nicht nur die Spannungen zwischen asiatischen Staaten, sondern auch den Konflikt zwischen der Volksrepublik China und den USA. In Afrika sanken die Ausgaben fürs Militär 2018 dagegen deutlich, im Nahen Osten zumindest leicht.

Das Institut stützt sich in dem jährlichen Bericht nicht nur auf offizielle Regierungsangaben, sondern berücksichtigt auch weitere Quellen wie Statistiken von Zentralbanken und der Nato sowie Regierungsantworten auf Anfragen etwa der Vereinten Nationen.

