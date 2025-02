Warum können Flugzeuge fliegen?

Ajna (12) von der Sportmittelschule Wels stellt eine Frage, die uns Felix (7) aus Lacken an podcasts@nachrichten.at geschickt hat: Du, Leo? Warum fallen Flugzeuge eigentlich nicht vom Himmel?

Leo antwortet: Flugzeuge wiegen hundert und mehr Tonnen. Damit sich ein solch schweres Fahrzeug in die Luft erheben kann, muss es irgendeine Kraft geben, die es nach oben hebt. Damit sich diese Kraft bilden kann, muss sich das Flugzeug sehr schnell bewegen. Dadurch streift die Luft über die Tragflügel. Diese sind eben so geformt, dass sich an der Flügeloberseite ein Unterdruck bildet. Dieser Unterdruck bewirkt zusammen mit dem Druck der Luft auf die Unterseite der Flügel, dass sich diese nach oben gerichtete Kraft ergibt.

Die Startgeschwindigkeit, also das Tempo, das ein Flugzeug erreichen muss, dass die nach oben gerichtete Kraft größer als das Gewicht des Flugzeugs ist, hängt natürlich hauptsächlich vom Gewicht ab. Ein Verkehrsflugzeug startet bei einer Geschwindigkeit von 250 – 300 km/h.

Mehr dazu hört ihr im Podcast! Hier erklärt Leo übrigens auch, wie das eigentlich bei Hubschraubern geht.





Über den Podcast

Wie schwer sind eigentlich Wolken? Warum klebt der Klebstoff in der Tube nicht? Und wie groß wird überhaupt eine Schneeflocke?

Herzlich willkommen in der Welt von "Du, Leo?" - dem Podcast VON Kindern FÜR Kinder. Denn hier sind die Kinder und Jugendlichen diejenigen, die dem Experten auf den Zahn fühlen!

Leo Ludick, Buchautor und ehemaliger Professor für Chemie, Mathematik und Physik, erklärt in "Du, Leo?" die Rätsel des Alltags in einfachen Worten. Mehr als 500 Alltagsrätsel hat Leo Ludick bereits in den OÖNachrichten als Kolumnist den Leserinnen und Lesern erklärt – jetzt stellt er sich im neuen Video-Podcast den Fragen der Kinder.

"Du, Leo?" wird produziert von den KinderNachrichten in Kooperation mit dem Offenen Kulturverein Wels. Dieser hat es sich zum Ziel gesetzt, Kindern und Jugendlichen Medienkompetenz zu vermitteln. Im Studio des OKV dürfen sich die Kinder daher in der Podcast-Produktion ausprobieren und hautnah erleben, wie es ist, in ein Mikrofon zu sprechen, ein Interview zu führen und dabei gefilmt zu werden. Außerdem arbeiten sie bei Schnitt und Tontechnik mit. Unterstützt werden sie dabei von Medienfrau Doris Schulz und OKV-Leiter Christoph Brückl. Da der Podcast mitgefilmt wird, ist er auch als „Videocast“ auf nachrichten.at, Spotify und YouTube zu sehen.

Viel Spaß beim Hören und Sehen!

Mehr dazu auf: www.kindernachrichten.at

Flugzeuge müssen beim Starten sehr schnell sein, damit sie abheben. Bild: ROLAND SCHLAGER (APA)

