Neuer Podcast von Kindern für Kinder: "Du, Leo?"

Wie schwer sind eigentlich Wolken? Warum klebt der Klebstoff in der Tube nicht? Wie viel Strom braucht ein E-Auto? Und wie groß wird überhaupt eine Schneeflocke? Diese und viele weitere Fragen werden im neuen Podcast „Du, Leo?“ gestellt und beantwortet. In diesem Podcast-Projekt der KinderNachrichten in Kooperation mit dem Offenen Kulturverein Wels (OKV) sind Kinder und Jugendliche die Hauptakteure. Sie dürfen dem Experten auf den Zahn fühlen – und dabei in den jungen Hörerinnen und Hörern das Interesse für naturwissenschaftliche Themen wecken.

Den kreativen Fragen der Kinder stellt sich Leo Ludick, ehemaliger Professor für Chemie, Mathematik und Physik. „Kinder erfahren die Welt, indem sie Fragen stellen. Man kennt ja diese ständigen Warum-Fragen. Das zeigt: Der Mensch ist ein wissbegieriges Wesen. Und deshalb ist es gerade in den Naturwissenschaften so wichtig, Kinder zu begeistern und auch sich selbst diese kindliche Neugier zu bewahren“, sagt Ludick, der auch als Kolumnist in der Wochenend-Beilage der OÖNachrichten bereits mehr als 500 Alltagsrätsel erklärt hat.

Bild: OKV

Im Studio des OKV in Wels dürfen sich die Kinder in der Podcast-Produktion ausprobieren und hautnah erleben, wie es ist, in ein Mikrofon zu sprechen, ein Interview zu führen und dabei gefilmt zu werden. Außerdem arbeiten die Kinder bei Schnitt und Tontechnik mit. Unterstützt werden sie dabei von Medienfrau Doris Schulz und Christoph Brückl, Geschäftsführer des OKV.

Medienkompetenz vermitteln

„Der OKV hat sich zum Ziel gesetzt, Kindern und Jugendlichen Medienkompetenz zu vermitteln – vom Journalismusworkshop im Printbereich über Fotografie bis hin zum Videopodcast“, sagt Brückl. Das Besondere: Alles, was die Teilnehmer in diesen Workshops lernen, wird in ein fertiges Format gegossen – in diesem Fall in einen eigenen Podcast für die KinderNachrichten.

„Es ist eine klassische Win-Win-Situation: Die Kinder und Jugendlichen können sich im Umgang mit dem Medium ,Podcast’ auseinandersetzen – und jene, die zuhören, kommen auf spielerische Weise in Kontakt mit Themen aus Technik, Physik und Chemie. Deshalb passt das perfekt zu unseren KinderNachrichten“, sagt Elisabeth Eidenberger, Verantwortliche für Podcasts bei den OÖNachrichten.

Übrigens: Der Video-Podcast ist zwar von Kindern für Kindern gemacht, aber auch Erwachsene können dabei noch was lernen...

Wie schwer sind eigentlich Wolken? Chiara fragt - Leo antwortet Alle Folgen In der ersten Folge von „Du, Leo?“ dreht sich alles ums Thema „Wolken“. Chiara fragt: Wie schwer sind Wolken? Warum fallen sie nicht vom Himmel? Und was hat das ganze mit Eiskristallen zu tun?

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Elisabeth Eidenberger Head of Podcast & Audio Elisabeth Eidenberger